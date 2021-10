4 prešľapy rozhodcov počas podujatia Oktagon 28 (komentár)

Bol to ale úder, ktorý mal ukončiť zápas? Tak to rozhodne nie.

A teraz si poďme vysvetliť, ako sa má bojovník chovať po knockdowne. Má vyvíjať inteligentnú obranu, prípadne útok.

Čo má urobiť bojovník, keď spadne po knockdowne na zem a je to výborný grappler, ktorý má proti sebe postojára?

Správne, akonáhle je to možné, snaží sa súperovi chytiť nohu a útočiť. Poľský reprezentant to urobil lepšie ako z učebnice. O sekundu bol nazad v hre, mal chytenú súperovu nohu a dokonca Hošek začal zo zovretia automaticky unikať. Bojovník tak jasne preukázal, že je v hre, však?

Rozhodca Popelák, tentokrát bol v klietke, to videl aj v tomto prípade inak a duel zastavil. Tu vôbec nejde o to, že Hošek si to mal viac vybojovať a Poliak je poškodený. Tu ide o to, že rozhodca okradol divákov o veľmi zaujímavé pokračovanie zápasu.

Hošek mohol pokojne vyhrať jasným spôsobom, alebo by Naruszczka zvládol náročný okamih a presadil svoju taktiku. To sa už nedozvieme.

Vysvetlenia, že bol Naruszczka vypnutý a podobne, sú nepodložené. Pri útoku na nohu bol totiž Popelák za chrbtom Poliaka a nemal šancu vidieť mu po celý čas do tváre.