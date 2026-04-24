VIDEO: Szabová útočí na titul. Váženie pred turnajom OKTAGON 87 prinieslo aj strkanicu

Severočeská metropola je po troch rokoch opäť pripravená na turnaj OKTAGONu.
Oficiálne váženie prinieslo dramatické momenty a fanúšikovia sa môžu tešiť na turnaj, ktorý môže prepísať historické tabuľky organizácie.
OKTAGON 87 sa uskutoční už zajtra 25. apríla v libereckej Home Credit Arene od 18:00.
Na prahu historického míľnika
V hlavnom zápase večera sa neporazená slovenská hviezda Lucia Szabová (10-0) pokúsi o zápis do dejín. Ako vôbec prvá žena v histórii OKTAGONu môže získať dva majstrovské pásy v rôznych váhových kategóriách.
Tentoraz Szabová zhadzovala do mušej váhy, kde sa v súboji o uvoľnený titul stretne s brazílskou šampiónkou prestížnej organizácie Jungle Fight, Leidiane Fernandes (7-2).
Tá sa na váhe trápila o niečo dlhšie, keď na prvý pokus prevážila o 300 gramov. Na druhý pokus však limit 56,7 kg splnila a zajtrajšiemu titulovému duelu už nič nestojí v ceste.
Liberecký patriot proti svetovej extratriede
Domáci hrdina a liberecký rodák Dominik Humburger (11-3) sa vracia do svojej domovskej arény s jediným cieľom – potešiť svojich fanúšikov víťazstvom nad jedným z najnebezpečnejších súperov svojej kariéry.
V hlavnom predzápase mu bude čeliť švédsky „Bandita“ Zebaztian Kadestam (15-8), bývalý svetový šampión organizácie ONE.
Stret dvoch elitných postojárov sľubuje napínavý súboj, v ktorom bude Humburger pod obrovským tlakom domáceho očakávania čeliť skúsenostiam a sile švédskeho veterána.
VIDEO: Váženie pred turnajom OKTAGON 87
Vyhrotené emócie
Atmosféra v Liberci hustne aj okolo duelu v perovej váhe medzi postojárskym esom Radkom Roušalom a švédskym fenoménom Muay Thai Samuelom Barkom.
Ich vzájomná nevraživosť sa v posledných týždňoch zmenila na otvorený konflikt, ktorý sa prejavil aj počas staredownu po oficiálnom vážení.
VIDEO: Konfrontácia medzi Roušalom a Barkom po vážení
Okrem nich sa fanúšikovia dočkajú aj nekompromisnej bitky podľa pravidiel „STAND and BANG“ vo welterovej váhe, kde sa stretnú elitný knokautér Tomáš Mudroch a český šampión BKFC Josef Hála.
Tento formát zaručuje, že fanúšikovia v Liberci neuvidia žiadny boj na zemi, ale iba čistú prestrelku v postoji.
Prešľapy na váhe a jedno nesplnenie limitu
Karta turnaja OKTAGON 87 je nabitá medzinárodnou kvalitou, ale aj obľúbenými domácimi bojovníkmi.
Do akcie sa vracia liberecký rodák Jan Malach, ktorý bude chcieť prerušiť nepriaznivú sériu prehier.
Jeho súperom bude mladý Srb Stefan Končar, ktorý ako jediný nesplnil váhový limit, keď prevážil o 300 gramov a svojmu súperovi tak musí odovzdať 20 % svojej výplaty.
V Liberci sa predstaví aj obľúbený Vladimír Lengál, ktorého preverí nebezpečný Ozan Aslaner.
Pozornosť púta aj štart svetovej veteránky Josefine Knutsson v súboji s Mileide Simplicio či ďalšie vystúpenie rastúcej hviezdy Liama Pittsa, ktorý sa v Liberci pokúsi udržať svoju neporaziteľnosť proti poľskému nováčikovi Matyszewskému.
Celý galavečer sľubuje elektrizujúcu atmosféru a športové výkony na hranici ľudských možností.
OKTAGON 87: Výsledky váženia
Hlavný zápas o titul mušej váhy
Lucia Szabová (56,6 kg) vs. Leidiane Fernandes (56,7 kg)
Stredná váha
Dominik Humburger (84,3 kg) vs. Zebaztian Kadestam (84,35 kg)
Perová váha
Radek Roušal (66,3 kg) vs. Samuel Bark (66,2 kg)
Pravidlá STAND and BANG – welterová váha
Tomáš Mudroch (77,6 kg) vs. Josef Hála (76,95 kg)
Ľahká váha
Vladimír Lengál (70,65 kg) vs. Ozan Aslaner (70,75 kg)
Dohodnutá váha (75 kg / 165 lbs)
Jan Malach (75 kg) vs. Stefan Končar (75,3 kg)
Predzápasy (Preliminary Card)
Poloťažká váha
Mateusz Strzelczyk (93,2 kg) vs. Vojtěch Garba (93,5 kg)
Perová váha
Václav Štěpán (66,15 kg) vs. Firas Daud (66,3 kg)
Slámová váha
Josefine Knutsson (52,5 kg) vs. Mileide Simplicio (52,7 kg)
Dohodnutá váha (63,5 kg / 140 lbs)
Liam Pitts (63,4 kg) vs. Kacper Matyszewski (63,45 kg)
Ľahká váha
Alex Hutyra (70,8 kg) vs. Umut Birdal (70,8 kg)