Paradeiserov premožiteľ spoznal súpera. Titul bude obhajovať v Brne

Organizácia OKTAGON oznámila návrat do moravskej metropoly s veľmi očakávaným titulovým duelom vo welterovej váhe.
V sobotu 12. septembra ožije brnianska Winning Group Arena turnajom OKTAGON 93, ktorého vrcholom bude prvá obhajoba úradujúceho šampióna welterovej váhy Kaika Brita.
Proti nemu sa postaví gruzínsky vyzývateľ a aktuálne najväčšia hrozba divízie Amiran Gogoladze.
Kaik Brito vs. Amiran Gogoladze
Brazílsky bojovník Kaik Brito (19–6) sa v Brne pokúsi potvrdiť svoju pozíciu nespochybniteľného kráľa welteru.
Brito prvýkrát šokoval fanúšikov už v novembri 2022, keď dominantným spôsobom ukončil legendu Davida Kozmu.
Po krátkej odmlke, počas ktorej si odskočil do Dana White’s Contender Series, sa vrátil do OKTAGONu vo veľkom štýle.
Naposledy na turnaji OKTAGON 84 knokautoval Ronalda Paradeisera spektakulárnym „spinning backfistom“, čím získal späť uvoľnený majstrovský pás.
Teraz ho čaká náročná skúška v rámci obhajoby, v ktorej chce pripomenúť, prečo je považovaný za jedného z najnebezpečnejších bojovníkov organizácie.
Vyzývateľom šampióna je dvadsaťosemročný Amiran Gogoladze (18–3), ktorý v organizácii doposiaľ neprehral.
Počas svojej cesty k titulu dokázal zdolať zvučné mená vrátane veterána UFC Leandra „Apolla“ Silvu.
Svoj najvýraznejší moment však predviedol len pred dvoma týždňami v Poľsku, kde zničujúcim knokautom v prvom kole ukončil bývalého šampióna Iona Surdua.
Tento moment, ocenený bonusom za výkon večera, definitívne potvrdil jeho status najbližšieho titulového vyzývateľa.
Elektrizujúca atmosféra v Brne
Turnaj v Brne by nebol kompletný bez účasti domácich ikon. Organizácia už teraz potvrdzuje štart brnianskeho „Vagabunda“ Andreja Kalašnika, ktorého súper bude odhalený v nasledujúcich týždňoch.
OKTAGON sa v brnianskej Winning Group Arene predstaví už po štvrtý raz, čo len potvrdzuje, akou obľúbenou a dôležitou zastávkou pre organizáciu Brno je.
Potvrdzujú to aj slová spolumajiteľa a promotéra OKTAGONu Ondřeja Novotného: „Brno patrí medzi naše obľúbené zastávky. Mnohé z našich najväčších hviezd pochádzajú práve odtiaľ a atmosféra vo Winning Group Arene je vždy skvelá.
Brito vs. Gogoladze je zápas najvyššej svetovej úrovne a Kalašnik v Brne nemôže chýbať. Brno sa tak opäť má na čo tešiť.“