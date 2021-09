Rád by vyzval Procházku. Walker si verí aj na šampióna Blachowicza

„Bolo to peklo, čo som si zažil. Dúfam, že ma Thiago zoberie do hlbokých vôd, pretože tam sa cítim ako doma. Bol som tam mnohokrát a chcem, aby ma vytiahol z komfortu.

Po zmene domovského klubu, nájdení správneho rytmu a vrátení strateného sebavedomia vidí dnes Walker svoju budúcnosť v pozitívnom svetle.

„Po tomto zápase (S Thiagom Santosom, pozn. red.) verím, že môžem dostať niekoho z prvej desiatky, napríklad Jiřího Procházku. Santos je teraz pre mňa dobrý test, ukáže mi, či mám na to, aby som porážal tých najlepších.

Ak to tak bude, tak Procházka môže ísť ako ďalší a potom by sme už mohli hovoriť o titulovej šanci. Je mi to jedno, popravde som tu na to, aby som ich porazil všetkých a ukázal im, že som tu kvôli titulu,“ hovorí 198-centimetrový obor, ktorý pochádza z Ria de Janeira.