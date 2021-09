Cejudo žiada súboj so šampiónom. Knokautujem ho do tretieho kola, hovorí

LAS VEGAS. Uplynulý víkend priniesol horúce želiezko do ohňa na zápas roka v podobe päťkolovej vojny medzi vyzývateľom Brianom Ortegom a šampiónom perovej divízie UFC Alexandrom "The Great" Volkanovskim.

„Alexander ‘Priemerný‘, ten prerastený trpaslík. Nielen, že si myslím, že by som ho porazil, ja to viem. Videl som veľa dobrých vecí z jeho strany, je tam však stále rovnako veľa chýb. Dobre, Alexander ‘Priemer‘ Volkanovski predviedol úžasný výkon a bol to skvelý zápas, ale verím, že mám všetko na to, aby som ho porazil.

Mám nielen na výhru, ale na to, aby som ho ukončil. Dana White, dovoľ mi, aby som prepísal históriu a zavrel mu ústa. Som najlepší zápasník bojových umení histórie a sľubujem, ak mi dáš šancu, knokautujem ho za menej, než tri kolá,“ povedal pre stanicu TMZ Sports Cejudo, ktorý pred rokom v máji ukončil profesionálnu kariéru.