VIDEO: Absolútna dominancia a ukončenie pred limitom. Szabová získala druhý opasok

To, čo sa pred rokmi zdalo ako odvážny sen talentovaného dievčaťa z Bratislavy, sa dnes stalo realitou.
Lucia Szabová na turnaji OKTAGON 87 v libereckej Home Credit Arene nielenže potvrdila svoju neporaziteľnosť, ale ako prvá žena v histórii organizácie ovládla dve váhové kategórie súčasne.
Keď Lucia Szabová pred rokmi dominovala v projekte Oktagon Výzva, málokto čakal, že sa po materskej pauze vráti v ešte dominantnejšej forme.
Sobotňajší galavečer bol korunováciou jej doterajšej kariéry. V hlavnom zápase večera nastúpila proti nebezpečnej Brazílčanke Leidiane Fernandes s jasným cieľom, pridať k titulu v bantamovej váhe aj ten v mušej.
Chladnokrvná dominancia
Zápas od začiatku potvrdzoval, prečo má Szabová prezývku „Silent Killer“. Hoci Fernandes hrozila svojimi údermi, slovenská bojovníčka predviedla taktický výkon hodný svetovej extratriedy.
Výborne kontrolovala kopmi a údermi vzdialenosť a v kľúčovom momente dokázala zápas preniesť na zem, kde súperke nedala vydýchnuť.
Liberecké publikum hnalo Luciu dopredu a tá sa mu odmenila výkonom, ktorý nepotreboval bodových rozhodcov.
Szabová ukončila zápas v 3. kole a definitívne spečatila svoj status najväčšej hviezdy ženského MMA na domácej scéne.
VIDEO: Szabová - Fernandes (ukončenie súboja)
Prepísané dejiny
S bilanciou 11-0 a dvoma opaskami na pleciach sa Lucia Szabová zapísala do kroník Oktagonu zlatým písmom. Stala sa historicky prvou ženou (double champ), ktorej patria tróny dvoch divízií naraz.
Otázkou teraz zostáva, či Lucia nájde v Oktagone ďalšiu adekvátnu výzvu, alebo sa začnú intenzívnejšie skloňovať ponuky zo zámoria.
Po zápase sa Slovenka nebránila ani stretu s rivalkou Luciou Pudilovou, s ktorou už mala dvakrát zápasiť. Proti nebol ani promotér a spolumajiteľ organizácie Ondřej Novotný.
Po dnešnom výkone je však jasné, že „Silent Killer“ už dávno prerástla hranice lokálnej scény.