Ronaldo na východe Slovenska dlho nevydržal. Vyhodili aj ďalších legionárov

So vstupom zahraničného investora začali do bardejovského futbalu prúdiť aj hráči zo zahraničia. Potrebné oživenie to však neprinieslo. Bardejovčania sa v záverečnej tretine sezóny nachádzajú v druhej lige pod čiarou zostupu. Vedeniu klubu došla trpezlivosť a rozhodlo sa rázne konať. Spoluprácu s viacerými legionármi okamžite ukončilo. „Nespĺňali potrebnú kvalitu a nezapadli do mužstva,“ tvrdí prezident Partizána Bardejov Stanislav SOROKA.

V Bardejove už nepokračujú Holanďania Lizardo, Akahwakou a hráč so slávnym menom Ronaldo Lima, ktorý bol súčasťou tímu len dva mesiace. Prečo?

Rozlúčili sme sa, pretože sme od nich očakávali viac. Nesplnili moje nároky, najmä v zápasoch, preto sme sa rozhodli ukončiť spoluprácu. Nebolo to nič osobné, ale nespĺňali potrebnú kvalitu, nasadenie a nezapadli do mužstva. Mal som inú predstavu, myslel som si, že to budú rozdieloví hráči. Spolu s trojicou hráčov skončil aj turecký asistent trénera Memis Özata. Aký bol dôvod jeho odvolania? On sem priviedol týchto hráčov a potom ich nasadzoval do zápasov. Keďže nespĺňali naše požiadavky, vyhodnotil som to tak, že Özata tiež ukončí pôsobenie v našom klube. Nie som ten, ktorý by hodnotil prácu trénerov, ale nepáčili sa mi niektoré striedania, nevyužité striedania i posty hráčov na ihrisku. Museli sme niečo robiť a radšej teraz ako potom, keď už bude neskoro. Nechcel som len čakať do konca sezóny a potom ich poslať preč. Sú tu iní chlapci, ktorí si zaslúžia šancu. Čím argumentoval Özata pri výbere zahraničných futbalistov? On si stál za tým, že sú to šikovní hráči. Nemáme ale čas experimentovať. Pre dobro vecí a stmelenie kabíny sme sa rozhodli takto. Vysporiadali sme si s nimi záväzky a ideme ďalej.



Kto v súčasnosti vedie mužstvo? Ostatné posty zostávajú nezmenené. Pokračuje hlavný tréner Bobi Stojkovski, asistent Matej Čobik Ferčík i celý ďalší realizačný tím. Dajú sa očakávať aj ďalšie zmeny? Život je o zmenách... Alebo inak - má aj zvyšok mužstva nad sebou zdvihnutý varovný prst? Ak nebudú spĺňať požadované nároky, tak samozrejme, že áno. Veď sú profesionáli a majú svoje platové ohodnotenie. Berieme hráčov, ktorí na ihrisku odovzdajú výkon, neplatíme ich za účasť. Pevne verím, že všetci si svoje miesto zastanú a ďalšie odchody už v blízkej dobe nenastanú. Radi by sme sa skôr na niektorom poste posilnili (prestupový termín pre hráčov s amatérskym štatútom bol predlžený do konca apríla, pozn. red.). Sme v kontakte s Nemergutom, ktorý skončil v Skalici, a riešime príchod Maníka, ktorý už u nás hral. Viete prečo nemáme v áčku viac odchovancov? Prečo? Lebo keď majú hráči 15 rokov, ligové mužstvá nám ich ukradnú. Jednoducho prídu rodičia a zoberú ich preč. Potom musíme hľadať hráčov v zahraničí, pretože nemáme takú základňu a druhá liga má svoju úroveň, aj keď to možno niekto spochybňuje. Videli sme pohárový zápas, v ktorom Košice postúpili cez fortunaligové Michalovce. A my sme s nimi odohrali rovnocenný zápas. Hovoríte o stmelení kabíny. Znamená to, že po príchode legionárov sa naštrbili vzťahy v kabíne? S hráčmi sa rozprávame a nemyslím si to. Vedia, že nikto nemá isté miesto a ako prezident klubu požadujem výsledky, za ktoré sú platení. A ľudia to chcú tiež. Nechceme stratiť túto súťaž.

Bardejovčanom to výsledkovo zatiaľ príliš nejde. (Autor: Peter Cingel)

Bardejov má svoju kvalitu a nie je v druhej lige najhorší. Mali sme však získavať viac bodov, neboli sme slabým súperom nielen pre Košice, ale ani pre Púchov či Liptovský Mikuláš. Zároveň musíme byť dôslednejší, menej sa nechať vylučovať. Nastavili sme sadzobník pokút za zbytočné komentovanie verdiktov rozhodcov. Hráčov som na to dôrazne upozornil, lebo nielen červené, ale i žlté karty oslabujú mužstvo. Tadiaľto cesta nevedie. Ako vníma predčasný koniec spomínaných hráčov i trénera váš zahraničný spoločník, ktorý vlastní polovicu akcií klubu? Rozprávali sme sa o tom a zhodli sa, že treba urobiť zmeny, kým je čas. Povedzme si na rovinu, čo nám je z investora, keď budeme hrať tretiu ligu? Čaká nás ešte desať zápasov a hráme o veľmi slušnú porciu tridsiatich bodov. Finančné záväzky voči klubu hradí nový akcionár tak, ako má? Áno. To, na čo sme sa dohodli, platí. Podmienky zmenené nie sú. Hráči majú všetko vyrovnané a máme financie na všetko potrebné. Stanovili sme si limit a zatiaľ to funguje.



Nie je to tak, že on hráčov platí a ja ich vyhadzujem. Ideme v tom spoločne. Prioritou je zotrvať v druhej lige, lebo v tretej tu nebude. V nedeľu vás čaká dôležitý zápas. Hráte v Šamoríne, ktorý je v tabuľke hneď pred vami, na poslednom mieste znamenajúcom záchranu. Vždy chceme vyhrať, aj keby proti nám stálo neviem aké mužstvo. Mali sme týždeň prestávku, bolo dostatok času na to, aby sa hráči skonsolidovali a nachystali na tento zápas. Nie je to však náš posledný duel, ktorý by bol existenčný. Ak bude súper lepší, tak vyhrá a nám neostane nič iné, len tvrdo pracovať a o týždeň nás potom bude čakať ďalší súboj. Opakujem, my nemáme mužstvo na vypadnutie. Akurát to musí tréner na ihrisku správne poskladať. Najbližší program II. ligy