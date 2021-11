Mastná pokuta pre Brichtu. RFA je pripravené mu pomôcť, tvrdí promotér RFA

My sme si s Leom podpísali zmluvu o budúcej zmluve, teda ak by mal ešte v Oktagone jeden zápas, tak ešte pod nimi odohrá, ak ho v kontrakte nemá, tak je už automaticky náš zápasník,“ povedal hlavný zástupca RFA.

Pavel Touš vtedy nevedel povedať na prvom stretnutí, za akých podmienok mu končí zmluva. Leo si myslel, že mal posledný zápas. Mala tam prísť výmena zmluvy, aby ju Leo videl. Teraz je to dokonca v takom štádiu, že originál ani nevidel. Jeho nový manažment to už rieši, že kde sa vlastne nachádza pravda.

„Nikdy sme nikoho neobchádzali, celé to aj Pavel Touš pred časom vyvrátil. Vždy sme podpisovali zmluvu v trojuholníku manažér, tréner a bojovník. V Leovom prípade bol ako on, tak aj jeho tréner pozitívne naladený k prestupu. My Lea nechceme bŕzdiť k ceste do zahraničia, práveže mu chceme pomáhať.

Marhanský nemá problém s tým, ak by si Brichta odzápasil nasledovný súboj pod farbami najväčšej československej organizácie.

Pripomína, že je pripravený Leovi pomôcť. Rád by tiež urovnal vzťahy s konkurenčnou organizáciou.

„Ja si myslím, že Leo by nás mohol reprezentovať už na prvom podujatí. Druhá organizácia hovorí, že už do neho investovali peniaze. My by sme nemali problém mu vyplatiť celý honorár za posledné štyri zápasy, ktoré tam mal v zmluve, aby to všetko bolo v poriadku.

Pre nás je on také meno, že by sme mu nemali problém pomôcť, pokiaľ by to malo byť to, že vďaka tomu zakopeme vojnovú sekeru. Možno sa raz vráti, možno pôjde do zahraničia. Rád by som to už uzavrel,“ zakončil vyjadrenie ohľadom zložitej situácie Marhanský.