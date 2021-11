Súboj určí vyzývateľa o titul. Makhachev bude čeliť trojke rebríčka UFC

„Títo dvaja pracovali tvrdo ich celý život na to, aby sa stali šampiónom. Toto bude súboj o pozíciu vyzývateľa o titul (ľahkej dívizie UFC). Khabib to predpovedal rok a pol dozadu, že práve oni budú bojovať o miesto jedničky. Vedel to skôr, než my sami.“

V rebríčku UFC patrí obom zápasníkom tretie či štvrté miesto. Makhachevovi sa tento rok mimoriadne darilo.