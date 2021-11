5 dôvodov, prečo sa Leo Brichta nechtiac ocitol v spore Oktagon vs RFA (komentár)

Leo Brichta momentálne zažíva krušné chvíle, keď je okolo jeho osoby až priveľmi rušno. Reč je, samozrejme, o spore organizácií Oktagon MMA a RFA, do ktorej Brichta má prestúpiť. Také ľahké to ale nebude, keďže má Leo v najväčšej domácej lige predstaviť ešte raz, ako to je dané v zmluve. Aj týždne po uzavretí dohody s RFA ostávajú visieť vo vzduchu viaceré otázniky. Brichta sa tak dostal do tornáda, ktoré s určitosťou nečakal. Prinášame 5 bodov, ktoré k tomu viedli.

1. Predčasné podpísanie zmluvy Začíname najspornejším bodom, ktorý sa s kuzou spája. Podpísať v priamom prenose zmluvu, keď mám platný kontrakt s konkurenčnou organizáciou je v ľahšom prípade na pokutu, v ťažšom na pohovor na súde.

Oktagon MMA je organizácia, ktorá má veľkú silu a myslieť si, že si bojovník môže obísť platné pravidlá, je naivné. Nevieme, na čo v tomto okamihu Brichta myslel, ale ak čakal, že Oktagon ho buď bez slova pustí, alebo mu dá zápas napríklad na veľkom podujatí Oktagon 30 a pritom ho ešte vypromuje, tak dosť tvrdo narazil. 2. Zavádzanie verejnosti? Alebo je všetko inak a Brichta zmluvu nepodpísal. V najnovšom vyjadrení totiž bojovník objasňuje, že s „RFA bol iba dohodnutý, že akonáhle skončí v Oktagone, tak bude zápasiť tam.“ Prečo ale potom Brichta nepočkal na svoj súboj, ale s pompou v Bratislave podpísal predložený dokument a RFA ho naplno promovalo ako svoju novú akvizíciu? Je to zmluva o budúcej zmluve, alebo je to už konkrétna zmluva na zápasy s honorárom a časovým harmonogramom? To zatiaľ s istotou povedať nevieme, každopádne spôsob prezentácie bojovníka, ktorý má platnú zmluvu bol trocha neštandardný. Na pompéznej tlačovke a v plnom ošatení RFA...

3. Obchádzanie manažéra To, že nová organizácia láka do svojich radov nových bojovníkov je prirodzené. Už menej prirodzené je, keď bojovník jedná priamo s organizáciou a obchádza tým manažéra. V tomto prípade ním mal byť Pavel Touš, ktorý podľa jeho slov skutočne jednal s Borisom Marhanským, spolumajiteľom RFA. Problém je, že Touš deklaruje, že Brichtovi vyslovene zakázal ísť do Bratislavy podpísať kontrakt a dokonca bol s Oktagonom dohodnutý, že Brichta po poslednom zápase odíde do RFA po dohode všetkých strán. Marhanský na druhej strane deklaruje, že nikoho neobišli a všetko prebehlo štandardným spôsobom.

Nakoniec sa Brichta v Bratislave ukázal a táto situácia tak ostáva naďalej nejasná, keď sme v sitácii slovo proti slovu. 4. Dôverné informácie Bohužiaľ, Leo sa nevyhol ďalšiemu nešťastnému rozhodnutiu a tým bolo odhalenie pozadia vyjednávania z oboma stranami. Všetko to demonštrovalo posledné video, v ktorom Brichta vyzerá trocha utrápene a na svoju obhajobu prezradil detaily zmluvy s Oktagonom. Ak podpisujete kontrakt, tak je to dôverný dokument medzi bojovníkom a organizáciou. Je vylúčené, aby ste zverejňovali do éteru sumu, za ktorú bojujete. Ako si má byť promotér istý, že nabudúce zmluvu nezavesíte rovno na internet? Je to veľmi dôležité z pohľadu iných bojovníkov, ktorí tak môžu tlačiť na organizáciu a požadovať zvýšenie sumy, keďže vedia, kde sa sumy pohybujú. Ostáva iba dúfať, že Brichta zmluvu s Oktagonom neposkytol protistrane. Už v tejto situácii, ak sa bude Leo chcieť náhodou v budúcnosti do Oktagonu vrátiť, bude to mať veľmi náročné.

5. Priliatie vody do oleja Nech sa na to pozeráme, ako chceme, bol to práve Brichta, ktorý svojim podpisom posunul spor Oktagonom a RFA na verejnosť. Áno, je to už otvorený konflikt a treba to tak aj priamo pomenovať. Najsmutnejšie na tom všetkom je, že sa medzi mlynskými kolesami ocitol práve Leo. V tejto pozícii totiž nemá v rukách žiaden tromf a musí čakať, ako sa situácia vyvinie. Je naivné si myslieť, že si Oktagon a RFA sadnú na kávičku a príjemne pokecajú. Takmer s určitosťou to bude boj právnikov, ktorý môže trvať poriadne dlho. Už to nie je boj o Lea, ale mocenský boj organizácií.