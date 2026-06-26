Divácky rekord starý tri desaťročia padol. MS lákajú fanúšikov viac než kedykoľvek predtým

Tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike prekonalo 32 rokov starý rekord v návštevnosti.
Ten doteraz držali Spojené štáty americké, ktoré turnaj v roku 1994 hostili samy, zatiaľ čo tento rok ho organizujú spoločne s Kanadou a Mexikom.
Zápasy doteraz navštívilo 3.605.357 divákov.
Oznámenie o novom míľniku prišlo v druhej polovici stretnutia Ekvádoru s Nemeckom na MetLife Stadium v East Rutherheforde, kde šampionát 19. júla vyvrcholí.
Na turnaji zostáva odohrať ešte 48 stretnutí z celkových 104, čím by rekord mohol byť prekonaný dvojnásobne.
Šestnásť štadiónov naprieč Severnou Amerikou je priemerne naplnených viac ako na 99 percent, hoci napríklad zo záberov úvodného zápasu Česka s Kóreou bolo zrejmé, že oficiálna návštevnosť nezodpovedá realite.
Vytvorenie nového diváckeho maxima, ktoré sa bude ďalej posúvať, nie je prekvapením vzhľadom na to, že sa turnaj rozšíril z 32 na 48 krajín.
Počet zápasov tým oproti predchádzajúcim šampionátom vzrástol zo 64 na 104.
Na MS v roku 1994 dokonca 24 mužstiev odohralo len 52 zápasov, teda presnú polovicu tohtoročného turnaja. Čo do priemernej návštevnosti je tak vtedajší šampionát čoraz úspešnejší ako ten súčasný, ktorý na prekonanie diváckeho rekordu potreboval 56 stretnutí. Pred 32 rokmi sa v hľadiskách prestriedalo 3,568.567 divákov, v priemere 68.626 na zápas.
Aktuálny šampionát má priemer necelých 64,5 tisíca fanúšikov na stretnutí.