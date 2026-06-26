    Infantino: MS 2026 je už teraz nezabudnuteľné. Šampionát prekonal gólový rekord

    Prezident FIFA Gianni Infantino gestikuluje smerom k divákom počas futbalového zápasu skupiny C majstrovstiev sveta medzi Škótskom a Brazíliou
    Prezident FIFA Gianni Infantino gestikuluje smerom k divákom počas futbalového zápasu skupiny C majstrovstiev sveta medzi Škótskom a Brazíliou (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. jún 2026 o 07:53
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    Rekordný gól dal Američan Trusty v zápase proti Turecku.

    Rozšírené majstrovstvá sveta vo futbale v Severnej Amerike prekonali vo štvrtkovom programe historický rekord v počte gólov strelených na jednom šampionáte.

    Zatiaľ padlo 177 gólov, predchádzajúce maximum k minulému turnaju v roku 2022 v Katare bolo 172 gólov.

    Rekord prekonal americký futbalista Auston Trusty úvodnou trefou v záverečnom zápase skupiny D proti Turecku, v ktorom napokon pri výhre Turecka 3:2 hráči nastrieľali ešte ďalšie štyri bránky.

    Historické maximum padlo v 59. stretnutí, v Katare bolo 172 gólov v 64 zápasoch. "Prekonanie rekordu iba podčiarklo vzrušenie a ofenzívne zručnosti, vďaka ktorým je už teraz majstrovstvá sveta 2026 také nezabudnuteľné," komentoval to na instagrame prezident FIFA Gianni Infantino.

    Tohtoročný šampionát v Severnej Amerike sa prvýkrát v histórii hrá so 48 tímami namiesto doterajších 32, čo predstavuje zvýšenie počtu zápasov o 40 na 104.

    Aj vďaka tomu a veľkým štadiónom už vo štvrtok padol tiež 32-ročný rekord 3,568.567 divákov z majstrovstiev sveta v USA 1994.

    MS vo futbale 2026

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