Infantino: MS 2026 je už teraz nezabudnuteľné. Šampionát prekonal gólový rekord

Rozšírené majstrovstvá sveta vo futbale v Severnej Amerike prekonali vo štvrtkovom programe historický rekord v počte gólov strelených na jednom šampionáte.
Zatiaľ padlo 177 gólov, predchádzajúce maximum k minulému turnaju v roku 2022 v Katare bolo 172 gólov.
Rekord prekonal americký futbalista Auston Trusty úvodnou trefou v záverečnom zápase skupiny D proti Turecku, v ktorom napokon pri výhre Turecka 3:2 hráči nastrieľali ešte ďalšie štyri bránky.
Historické maximum padlo v 59. stretnutí, v Katare bolo 172 gólov v 64 zápasoch. "Prekonanie rekordu iba podčiarklo vzrušenie a ofenzívne zručnosti, vďaka ktorým je už teraz majstrovstvá sveta 2026 také nezabudnuteľné," komentoval to na instagrame prezident FIFA Gianni Infantino.
Tohtoročný šampionát v Severnej Amerike sa prvýkrát v histórii hrá so 48 tímami namiesto doterajších 32, čo predstavuje zvýšenie počtu zápasov o 40 na 104.
Aj vďaka tomu a veľkým štadiónom už vo štvrtok padol tiež 32-ročný rekord 3,568.567 divákov z majstrovstiev sveta v USA 1994.