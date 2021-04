Liverpool bránil desivo až milosrdne. Prirovnali ho k Matke Tereze

"Nezaslúžili sme si vyhrať, nehrali sme dobre. To ma znepokojuje. Realu sme nespôsobili problémy, uľahčili sme im to," priznal pod BT Sport Klopp.

Nemecký tréner sa pustil do svojho krajana a rozhodcu Felixa Brycha, ktorému po zápase cestou do kabíny rázne dohováral.

"Zdalo sa mi, že proti mne niečo mal," vysvetľoval Klopp. Sťažoval sa, že Brych prehliadol jasný faul. "Nebolo to z jeho strany fér. Nerozumiem, bol to jasný faul. Nebolo to dobré a povedal som mu to," doplnil Klopp.



Pred dvoma rokmi Liverpool v prvom zápase semifinále Ligy majstrov prehral na pôde Barcelony 0:3, ale v odvete sa mu podaril senzačný obrat, keď zvíťazil 4:0.

Môže sa mu podariť niečo podobné?



"Proti Barcelone sme prehrali 0:3, ale ukázali sme skvelú hru. Tentoraz to však neplatilo. Real bol lepší," priznal Klopp.