Kríza Liverpoolu pokračuje. Real Madrid si postrážil jasný triumf

To je odo mňa z tohto zápasu všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný zvyšok večera.

Štatistiky zápasu:



Držanie lopty: 48 % : 52 %.

Strely na bránu: 6:1.

Strely mimo: 3:3.

Rohy: 5:3.

Ofsajdy: 3:0.

Fauly: 6:11.

Liverpool predviedol v druhom polčase výrazne lepší výkon, je ale nutné priznať, že po prvom dejstve nebolo latka položená príliš vysoko. Hostí vrátil do hry už po 6 minútach druhého polčasu Salah, to ale bolo zo strany Liverpoolu smerom dopredu viac-menej všetko. Hostia sa cez skvele organizovanú obranu Realu napriek územnej prevahe nedostali k žiadnej ďalšej nebezpečnej príležitosti a naopak, ešte viac si skomplikovali pred odvetou svoju situáciu, keď inkasovali druhýkrát v zápase z kopačky Viníciusa Júniora. Real tak úplne zaslúžene ovládol dnešný zápas a do odvety v Anglicku pôjde vo výrazne lepšej pozícii.

90+4 Koniec zápasu.

90+3 Firminovi pri spracovávaní prihrávky odkopol loptu spred vlastnej šestnástky Militao. Liverpool sa rýchlo vrátil na útočnú polovicu, cez zoradenú obranu Realu sa ale nie a nie dostať do streleckej pozície.

90+2 Salah si v oblúku pred šestnástkou naviedol loptu na strelu, ňou ale trafil len Nacha Fernándeza. I tentokrát sa lopta odrazila na kopačky hráčov Liverpoolu, ktorí v prehustenom priestor pred šestnástkou Realu akoby nevedeli, čo s ňou.

90+1 Real sa síce v posledných minútach len bráni, útokom Liverpoolu ale chýba moment prekvapenia a priamočiarosť. Domáci ich tak bez vážnejších komplikácií zastavujú.

90 Nadstavený čas sú štyri minúty.

90 Robertsonov center od rohovej zástavky odhlavičkoval Militao. Až teraz, po niekoľkých minútach neprerušenej kombinácie hostí, sa dostali Madridčania k lopte.

89 Robertson nedobehol pas na ľavé krídlo, keďže mu však loptu odkopol Valverde, tak bude nasledovať rohový kop Liverpoolu.

88 Wijnaldum napriahol k strele zo strednej vzdialenosti, tá ale bola zablokovaná. I tentokrát sa odrazená lopta dostala na kopačky hráčov v červenom.

87 Hostia sa potom dostali k odrazenej lopte a zatlačili domácich k ich pokutovému územiu. Oblúčik Alexander-Arnolda do šestnástky si spracoval Salah, nedokázal sa ale otočiť s loptou okolo Casemira, ktorý mu ju odkopol.

86 Alexander-Arnold zastavil nákop na striedajúceho Rodrygo. Okamžite nakopol loptu na opačnú stranu na Maného, ktorý však prihrávku svojho spoluhráča spracovať nedokázal.

Striedanie v tíme Real Madrid CF: z ihriska odchádza Vinícius Júnior, prichádza Rodrygo.

Žltú kartu za zásah rukou do tváre Viníciusa Júniora dostáva Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC). Tento zákrok zjavne vyplynul z frustrácie hostí.

82 Alcântara vysunul krásnou kolmicou pomedzi obrancov na pravú stranu šestnástky Alexander-Arnolda, ktorého center bol zablokovaný,

Striedanie v tíme Liverpool FC: z ihriska odchádza Diogo Jota, prichádza Xherdan Shaqiri.

Striedanie v tíme Liverpool FC: z ihriska odchádza Ozan Kabak, prichádza Roberto Firmino.

80 Napriek tomu držia domáci guľatý nezmysel naďalej na svojich kopačkách a stále ho nepožičiavajú hosťom. Tí sa musia brániť ďalšej „vlne“ útoku Realu Madrid.

79 Domáci sa prekombinovali postupným útokom na polovicu Liverpoolu, kde sa cez prehustený priestor pred šestnástkou hostí nedokážu zatiaľ dostať do streleckej pozície.

77 Salaha od šestnástky Realu vytlačili Mendy s Militaom k rohovej zástavke, kde mu loptu odkopli. Po autovom vhadzovaní Liverpoolu pripravil Salah streleckú pozíciu Thiagovi Alcântarovi, ten ale vystrelil vysoko nad Courtoisovu bránu.

76 Napokon loptu daroval hosťom brankár Realu Courtois, ktorý ju nepresným odkopom poslal do autu. Wijnaldumovi sa pokus o sólový prienik z pravej strany nevydaril a Kroos mu hrací predmet odkopol do autu.

75 Domáci získali loptu pod svoju kontrolu a dopredu sa vôbec neponáhľajú. Namiesto toho si ju prihrávajú na vlastnej polovici ihriska a nútia hostí, aby za nimi behali po celej hracej ploche.

74 Liverpool sa usadil na útočnej polovici, jeho kombinácia ale k ničomu neviedla a nakoniec „The Reds“ o loptu prišli. Domácich v ich ďalšom útoku zastavil ofsajd Benzemu.

72 Vinícius Júnior našiel na konci rýchleho protiútoku Realu na pravej strane šestnástky Liverpoolu Benzemu, jeho strelu ale tentokrát úspešne zneškodnit brazílsky gólman Alisson.

71 Strely v 1. polčase: 9:0

Strely v 2. polčase: 5:3

Striedanie v tíme Real Madrid CF: z ihriska odchádza Marco Asensio, prichádza Federico Valverde.

69 Nákop Phillipsa do šestnástky odhlavičkoval Militao do autu. Alexander-Arnold sa pred ním dostal do sporu s Viníciusom Júniorom, ktorý musel riešiť hlavný rozhodca.

68 Mané dostal prihrávku na ľavú stranu šestnástky, Vázquez ho ale výborne vytlačil mimo pokutového územia. Liverpoolčan tak musel loptu posunúť na spoluhráčov dozadu.

67 Hostia sú inkasovaným gólom zjavne zaskočení a opäť pomerne rýchlo odovzdali loptu domácim hráčom. Tí sa hneď nasťahovali na útočnú polovicu.

66 Vinícius Júnior dostal kolmicu na pravú stranu šestnástky Liverpoolu a odtiaľ ešte posúval loptu do jej stredu na Asensia. Ten sa chcel otočiť okolo Alexander-Arnolda, lopta mu ale odskočila a nakoniec ju chytil brankár Liverpoolu Alisson.

65 ONLINE: Real Madrid - Liverpool FC (Liga majstrov, LIVE stream dnes) | Sportnet.sk Real Madrid dal gól!

Madridčania sa dostávajú naspäť do dvojgólového vedenia! Benzema si na pravom krídle spracoval loptu po autovom vhadzovaní a posunul ju na Modrića. Chorvát si ju potom posunul sprava do šestnástky a prihrávkou na os ihriska našiel voľného VINÍCIUSA JÚNIORA. Ten na nič nečakal a z prvej vystrelil po zemi k ľavej tyči. Brankár Alisson si na loptu siahol, vyraziť ju ale už nedokázal.

64 Benzema vysunul do úniku Asensia, s ním sa ale do vlastnej šestnástky vrátil Alexander-Arnold, ktorý mu loptu odkopol.

63 Center z rohu znovu chytil domáci brankár Courtois. Ten vyhodením do stredu poľa okamžite rozohral rýchly protiútok svojho tímu.

62 Diogo Jota si na ľavej strane šestnástky narazil loptu s Robertsonom a nabehol si na jeho spätnú prihrávku do pokutového územia. Jotovu prihrávku na Maného odkopol Militao na roh.

61 Hostia sa pokúsili o okamžitú odpoveď, Salahova kolmica pomedzi stopérov Realu Madrid ale nebola pre Maného dostatočne presná a lopta skončila na kopačkách brankára Courtoisa.

60 Asensio prihrávkou zo šestnástky do druhej vlny našiel voľného Kroosa, ktorý z prvej vypálil nad Alissonovu bránu.

59 Center z pravej strany obrana Liverpoolu odvrátila na ľavé krídlo k Mendymu. Ten loptu vrátil „do ohňa“, odkiaľ ju hostia znovu dostali do bezpečia.

58 Asensiov vysoký center si Benzema spracoval až na ľavom krídle, odkiaľ si naviedol loptu do šestnástky na strelu. Jeho pokus zablokoval Phillips.

57 Domáci sa po nepríliš vydarenom vstupe do druhého polčasu snažia hru trochu upokojiť a prihrávajú si guľatý nezmysel na vlastnej polovici a v strede poľa.

Žltú kartu za podrazenie Asensia v strede poľa dostáva Thiago Alcântara (Liverpool FC).

54 Asensio si navádzal z pravého krídla pred šestnástkou Liverpoolu loptu na strelu, tú ale zablokoval obranca „The Reds“. Hostia otáčajú hru na opačnú stranu.

53 Real sa prvýkrát v druhom dejstve usadil na útočnej polovici k svojej postupnej kombinácii, hostia ich ale teraz držia v úctivej vzdialenosti od svojej brány.

Salahov gól ešte skontroloval videorozhodca a aj keď sa jednalo o veľmi tesnú situáciu, tak bolo Salahovo postavenie posúdené ako povolené. Gól teda platí a Real vedie už len o jeden gól.

51

51 ONLINE: Real Madrid - Liverpool FC (Liga majstrov, LIVE stream dnes) | Sportnet.sk Liverpool dal gól!

Liverpool sa svojou prvou strelou v zápase dostávajú späť do zápasu! Diogo Jota potiahol okolo Militaa loptu do šestnástky a jeho strelu zrazil Modrić tak, že sa lopta odrazila k voľnému MOHAMEDOVI SALAHOVI. Jeho strelu síce brankár Courtois dokázal zasiahnuť, loptu ale už len tečoval tak, že sa od brvna jeho brány odrazila do siete.

51 Robertson na ľavej strane prešprintoval Vázqueza, jeho center do bránkoviska ale chytil pripravený gólman Realu Courtois. Belgický gólman potom okamžite rozohral na spoluhráčov do stredu poľa, tam ale domáci o loptu prišli.

50 Robertsonov center z tejto štandardky odhlavičkoval Mendy. K odrazenej lopte sa potom opäť dostali hostia, ktorí sú v úvode druhého polčasu aktívnejším mužstvom.

Žltú kartu za podrazenie prenikajúceho Dioga Jotu dostáva Lucas Vázquez (Real Madrid CF). Liverpool bude mať k dispozícii priamy kop z ľavej strany útočnej polovice.

48 Hostia sa po tomto faule usadili na útočnej polovici a jeho kombinácia skončila Alcântarovým pasom na Dioga Jotu. Ten bol pre Portugalčana privysoký a lopta skončila za bránkovou čiarou.

47 Real držal vysokým presingom hostí na ich polovici ihriska. Hostia potom nakopli loptu na útočnú polovicu na Maného, ktorého fauloval Militao.

46 Výkop druhého polčasu mali hostia. Cez prestávku nedošlo k žiadnemu striedaniu.

46 Začal sa druhý polčas.

Druhý polčas sa začne približne o 22:02.

Ak niekto čakal vyrovnaný súboj dvoch veľkoklubov, tak musí byť po prvom polčase trochu sklamaný. Real predviedol v prvom dejstve výborný taktický výkon, ktorým úplne vygumoval Liverpool a nedovolil mu ani jednu jedinú strelu. Madridčania nemali veľa gólových príležitostí, hrubými chybami v obrane im ale pomohli samotní hráči Liverpoolu. Skóre otvoril takmer po polhodine hry Vinícius Júnior, ktorému pripravil únik za obranu Liverpoolu krásnym pasom Kroos. O zhruba 10 minút neskôr odhlavičkoval ďalší Kroosov nákop Alexander-Arnold tak, že vysunul do šestnástky Marca Asensia a ten preloboval vybiehajúceho brankára hostí Alissona. „The Reds“ tak majú po prvom polčase o čom premýšľať a v šatni bude určite prebiehať vášnivá debata o tom, čo treba v ich hre zmeniť.



Štatistiky po 1. polčase:



Držanie lopty: 49 % : 51 %

Strely na bránu: 4:0

Strely mimo: 2:0

Rohy: 4:1

Ofsajdy: 2:0

Fauly: 4:5

45+1 Prvý polčas sa skončil.

45+1 Vinícius Júnior vystihol rozohrávku Wijnalduma, pri spracovávaní lopty na útočnej polovici si ale pomohol nedovoleným spôsobom. Liverpool sa ešte snaží prejsť na útočnú polovicu.

45 Bude sa hrať ešte jednu minútu.

44 Diogo Jota sa elegantne prekľučkoval cez trojicu protihráčov v strede poľa, jeho prienik ale ukončil nedovoleným zákrokom Casemiro.

43

Kabak slabou malou domov prakticky vysunul do vlastnej šestnástky Asensia, ktorý z jej pravej strany prekonal vybiehajúceho brankára Alissona. Našťastie pre hostí šla lopta mimo odkrytej liverpoolskej brány.

Striedanie v tíme Liverpool FC: z ihriska odchádza Naby Keïta, prichádza Thiago Alcântara.

41 Madridčanom sa dokonca podarilo hostí vytlačiť na ich polovicu ihriska. Liverpool stále nevystrelil – nielen na bránu Realu, ale vôbec nevystrelil.

40 Domáci sa zatiahli dozadu a vedomí si svojho náskoku sa nemusia nikam hnať. Liverpoolu sa nateraz nedarí prejsť na dlhšiu dobu na útočnú polovicu ihriska.

Prvú žltú kartu zápasu dostáva za protesty proti odpískanému faulu Sadio Mané (Liverpool FC).

38 Mané v súboji o loptu v strede poľa podrazil Vázqueza, ktorý ho pripravil o loptu. Senegalčan proti tomuto verdikty ešte protestuje.

36

36 ONLINE: Real Madrid - Liverpool FC (Liga majstrov, LIVE stream dnes) | Sportnet.sk Real Madrid dal gól!

Domáci odskakujú už do dvojgólového náskoku! Kroosov nákop na ľavé krídlo odhlavičkoval Alexander-Arnold nezmyselne pred vlastnú šestnástku priamo do behu MARCOVI ASENSIOVI. Ten preloboval vybiehajúceho brankára Alissona a potom loptu zblízka dorazil do prázdnej brány Liverpoolu.

35 Liverpool je zatiaľ smerom dopredu úplne neškodný. Jeho ďalší nákop na Maného skončil v rukách pripraveného brankára Alissona.

34 Vázquez sa uvoľnil na pravom krídle a nacentroval do stredu šestnástky Liverpoolu. Center tesne pred Benzemom odhlavičkoval Phillips.

33 Kroosov center z rohu odhlavičkoval jeden z brániacich hráčov Liverpoolu na hranicu šestnástky k Asensiovi, ktorý vypálil z voleja vysoko nad Alissonovu bránu.

Benzema si nabehol na kolmicu na pravé krídlo, odkiaľ posunul loptu pred šestnástku na Viníciusa Júniora. Ten si naviedol loptu na pravačku a jeho strelu tečoval obranca Liverpoolu tesne mimo vzdialenejšej tyče Alissonovej brány.

31 Vázquezov nákop nedokázali obrancovia Liverpoolu odkopnúť, lopta sa tak dostala na hranici šestnástky k Benzemovi, ktorý spadol v súboji s Kabakom. I tentoraz hra pokračuje ďalej.

30 Salah si nabehol na prihrávku do šestnástky, loptu mu ale odkopol na roh Vázquez. Pri nábehu na Robertsonov center z rohu bol faulovaný Nacho Fernández a hostia prichádzajú o svoju možnosť.

29 Mané si obhodil Asensia, ktorý mu chcel sklzom loptu vypichnúť a rozbehol sa na ľavom krídle do úniku. Jeho center chytil pripravený domáci brankár Courtois.

27

27 ONLINE: Real Madrid - Liverpool FC (Liga majstrov, LIVE stream dnes) | Sportnet.sk Real Madrid dal gól!

Domáci otvárajú skóre! Kroos nádherným pasom za obranu Liverpoolu našiel presne VINÍCIUSA JÚNIORA, ktorý si loptu spracoval do behu ramenom a strelou z hranice šestnástky po zemi k pravej tyči prekonal vybiehajúceho brankára Liverpoolu Alissona.

26 Hostia si s domácimi loptu vymenili nepresnými nákopmi a nakoniec sa ocitla na kopačkách obrancov Realu Madrid.

25 Madridčania rozohrali tento roh nakrátko a ich kombinácia skončila tým, že Casemiro poslal loptu nepresným centrom za Alissonovu bránu.

24 Liverpool sa dostal na útočnú polovicu, tam ale o loptu prišiel. Benzema sa potom rozbehol medzi obrancov Liverpoolu na kolmú prihrávku, strelu z ľavej strany šestnástky ale zablokoval na roh Kabak.

22 Keïtovu kolmicu na Dioga Jotu vystihol Militao, ktorý preniesol hru na opačnú stranu. Jeho spoluhráči sa na útočnej polovici dostali k lopte.

21 Liverpool sa následne vrátil na útočnú polovicu. Opatrné tempo hry pokračuje a oba tímy sú zjavne zamerané hlavne na obranu.

20 Hostia sa postupným útokom dostali na útočnú polovicu, ich kombinácia ale skončila pred šestnástkou Realu Madrid. Bieli ich odtiaľ vytlačili až naspäť na ich časť hracej plochy.

19 Realu sa prechod na útočnú polovicu nevydaril a hosťom nepresnou prihrávkou na Benzemu doslova darovali hrací predmet. Ten si prihrávajú obrancovia hosťujúceho tímu spolu s brankárom Alissonom.

18 Nakoniec stálo hostí loptu nedorozumenie v obrane, po ktorom si nedokázal Alexander-Arnold spracovať prihrávku pri autovej čiare. Domáci hráči posunuli loptu dozadu až na brankára Courtoisa.

17 Až teraz sa hosťom po dlhšej dobe podarilo loptu udržať na svojich kopačkách. Ich nákop na útočníkov ale opäť odkopol do autu Vázquez.

15 Hosťom sa prechod stredom poľa nevydaril a domáci ich pripravili o loptu. Liverpool sa zoradil do obranného postavenia na vlastnej polovici ihriska.

14 Real prebral iniciatívu a získal ďalší rohový kop. I túto štandardku ale obrana Liverpoolu vyriešila a pri nábehu na spätnú prihrávku do šestnástky bol Casemiro opäť v ofsajde.

13

Mendy prenikol na ľavej strane do šestnástky a oblúčikom takmer z bránkovej čiary prihral loptu na Viníciusa Júniora. Jeho hlavička skončila mimo Alissonovej brány.

12 Courtois našiel presným nákopom na ľavé krídlo rozbehnutého Viníciusa Júniora, ktorý loptu pomedzi obrancov Liverpoolu prihral do druhej vlny na Modrića. Ten si chcel rhrací predmet posunúť na ľavačku, v súboji s Wijnaldumom na hranici šestnástky ale spadol. Nemecký hlavný rozhodca Felix Brych necháva hru plynúť ďalej.

11 Real hneď preniesol hru na opačnú stranu a Mendyho center zľava musel odhlavičkovať na roh Fabinho. Center od rohovej zástavky potom odvrátil hneď prvý brániaci hráč Liverpoolu na prednej tyči.

10 Salah sa po zisku lopty rozbehol do otvorenej obrany Realu, loptu si ale predkopol príliš ďaleko a Nacho Fernández ju dokázal včas prihrať malou domov svojmu brankárovi Courtoisovi.

9 Real zastavil nákop na Dioga Jotu, Vázquez ale podobne nepresným pasom na Benzemu loptu vrátil obrancom Liverpoolu.

8 Nákop na ľavé krídlo odkopol naspäť k liverpoolskym obrancom Vázquez. „The Reds“ začína ďalšiu „vlnu“ svojho útoku opäť od vlastnej šestnástky.

7 Hostia si loptu stále prihrávajú na vlastnej polovici ihriska. Real zacúval trochu dozadu, Liverpoolčanov na svoju polovicu ale nepustil.

6 Hostia od vlastných obrancov zakladajú napriek vysokému napádaniu hráčov Realu Madrid útok od vlastnej šestnástky. Tempo v úvode zápasu zatiaľ nie je príliš vysoké.

5 Asensiov center zľava bol zablokovaný. Center z rohu odhlavičkoval Salah a následná prihrávka na pravé krídlo na Casemira šla do ofsajdu.

4 „Biely balet“ zacúval po opätovnom zisku lopty na vlastnú polovicu a snažil sa vytiahnuť brániacich hostí vyššie. To sa mu podarilo a po niekoľkých desiatkach sekúnd sa vrátil na útočnú polovicu.

3 Real vystihol rozohrávku hostí a prvýkrát v zápase sa usadil na útočnej polovice. Mendymu sa ale individuálny prienik nevydaril a o loptu prišiel.

2 Liverpool sa pred presujúcim súperom musel tiež zatiahnuť dozadu a tiež prišiel o loptu. Benzema hneď vypálil spoza šestnástky, namieril len do stredu brány do rúk pripraveného brankára Alissona.

1 Výkop zápasu mali domáci. Liverpool hneď vytlačil rozohrávajúcich domácich hráčov na ich polovicu a po nepresnom nákope na útočnú polovicu získali hostia loptu.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Real bude hrať v bielych dresoch, Liverpool v červených.

Oba tímy práve vychádzajú na hraciu plochu, zápas sa tak o malú chvíľu začne.

Úvodné zostavy:



Real Madrid CF: Courtois – L. Vázquez, Militao, Nacho Fernández, F. Mendy – Kroos, Casemiro, Modrić – Asensio, Benzema (C), Vinícius Júnior.



Náhradníci: Altube, Lunin – Isco, Arribas, M. Díaz, Chust, Marcelo, Odriozola Arzallus, Rodrygo, Valverde.



Liverpool FC: Alisson – Alexander-Arnold, Kabak, N. Phillips, Robertson – Keïta, Fabinho, Wijnaldum (C) – M. Salah, Diogo Jota, Mané.



Náhradníci: H. Davies, Adrián – Cain, Th. Alcântara, B. Davies, Shaqiri, Tsimikas, Oxlade-Chamberlain, Jones, Firmino, Milner, R. Williams.



Rozhodca: Brych – Borsch, Lupp (GER).

Vzájomné zápasy



Vzájomná bilancia Liverpoolu a Realu Madrid v európskych pohároch je vyrovnaná. Oba tímy vyhrali po tri zápasy, Liverpool však zo šiestich zápasov proti Realu vyhral prvé a ďalšie tri súboje s ním prehral. Hlavnými zápasmi týchto dvoch klubov v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži boli dva finálové súboje, z toho jeden pomerne nedávny. V roku 1981 vyhral Liverpool vo finále nad Realom Madrid 1:0 a získal tretiu „ušatú trofej". Druhý finálový zápas, ktorý táto dvojica spolu hrala, majú asi všetci futbaloví fanúšikovia ešte v dobrej pamäti, hral sa totiž v máji 2018 a Real v ňom vyhral 3:1. Pamätným sa stal hlavne kvôli dvom fatálnym chybám vtedajšieho brankára Liverpoolu Lorisa Kariusa, kvôli ktorým sa tento nemecký brankár stal doslova symbolom chybujúcich gólmanov.





Liverpool FC



Liverpool sa v tomto kalendárnom roku dostal do veľkej krízy, ktorá ho stála boj o titul. Posledné dva ligové zápasy Liverpool vyhral s čistým kontom, čo naznačuje určité zlepšenie, v tabuľke anglickej Premier League je však až na šiestom mieste a namiesto boja o titul sa teraz musí zamerať na to, aby vôbec vybojoval miestenku do Ligy majstrov. Na štvrtú Chelsea stráca dva body.



Na európskej scéne sa problémy Liverpoolu z domácej súťaže vôbec neprejavili. „The Reds“ podľa očakávania vyhrali svoju skupinu pred Atalantou Bergamo (ktorá ich ako zatiaľ jediná v tomto ročníku porazila), Ajaxom Amsterdam a Midtjyllandom. V osemfinále si potom na neutrálnej pôde v Budapešti, kde sa hrali oba zápasy, poradili s Lipskom, keď vyhrali oba zápasy 2:0.



Zápasy Liverpoolu v Lige majstrov:



Skupina D:

Ajax – Liverpool 0:1

Liverpool – Midtjylland 2:0

Atalanta Bergamo – Liverpool 0:5

Liverpool – Atalanta Bergamo 0:2

Liverpool – Ajax 1:0

Midtjylland – Liverpool 1:1



Osemfinále:

RB Lipsko – Liverpool 0:2

Liverpool – RB Lipsko 2:0



Nebudú hrať:

- Joe Gomez (zranenie kolena)

- Jordan Henderson (zranenie triesiel)

- Caoimhín Kelleher (zranenie brušných svalov)

- Joël Matip (zranenie členka)

- Virgil van Dijk (zranenie kolena)



Otázny štart:

Liverpool sa v tomto kalendárnom roku dostal do veľkej krízy, ktorá ho stála boj o titul. Posledné dva ligové zápasy Liverpool vyhral s čistým kontom, čo naznačuje určité zlepšenie, v tabuľke anglickej Premier League je však až na šiestom mieste a namiesto boja o titul sa teraz musí zamerať na to, aby vôbec vybojoval miestenku do Ligy majstrov. Na štvrtú Chelsea stráca dva body.

Na európskej scéne sa problémy Liverpoolu z domácej súťaže vôbec neprejavili. „The Reds" podľa očakávania vyhrali svoju skupinu pred Atalantou Bergamo (ktorá ich ako zatiaľ jediná v tomto ročníku porazila), Ajaxom Amsterdam a Midtjyllandom. V osemfinále si potom na neutrálnej pôde v Budapešti, kde sa hrali oba zápasy, poradili s Lipskom, keď vyhrali oba zápasy 2:0.

Zápasy Liverpoolu v Lige majstrov:

Skupina D:
Ajax – Liverpool 0:1
Liverpool – Midtjylland 2:0
Atalanta Bergamo – Liverpool 0:5
Liverpool – Atalanta Bergamo 0:2
Liverpool – Ajax 1:0
Midtjylland – Liverpool 1:1

Osemfinále:
RB Lipsko – Liverpool 0:2
Liverpool – RB Lipsko 2:0

Nebudú hrať:
- Joe Gomez (zranenie kolena)
- Jordan Henderson (zranenie triesiel)
- Caoimhín Kelleher (zranenie brušných svalov)
- Joël Matip (zranenie členka)
- Virgil van Dijk (zranenie kolena)

Otázny štart:
- Divock Origi (svalové zranenie)





Real Madrid CF



„Biely balet“ hrá v posledných týždňoch vo výbornej forme a vo všetkých súťažiach neprehral 11 zápasov za sebou, vďaka čomu sa vrátil pri zaváhaniach vedúceho Atlética Madrid i do boja o titul v španielskej LaLige. V tabuľke je na treťom mieste, z ktorého stráca 9 kôl pred koncom súťaže na svojho mestského rivala tri body.



Výkony Madridčanov v Lige majstrov na jeseň neboli ideálne a Real postúpil zo skupiny s veľkými problémami. Madridčania prekvapivo prehrali oba zápasy so Šachtarom Doneck, v zápasoch s Interom Miláno a Mönchengladbachom ale získali 10 bodov a nakoniec extrémne vyrovnanú skupinu B vyhrali. V osemfinále si potom poradili s Atalantou Bergamo v súčte oboch zápasov 4:1.



Zápasy Realu Madrid v Lige majstrov:



Skupina B:

Real Madrid – Šachtar Doneck 2:3

Mönchengladbach – Real Madrid 2:2

Real Madrid – Inter Miláno 3:2

Inter Miláno – Real Madrid 0:2

Šachtar Doneck – Real Madrid 2:0

Real Madrid – Mönchengladbach 2:0



Osemfinále:

Atalanta Bergamo – Real Madrid 0:1

Real Madrid – Atalanta Bergamo 3:1



Nebudú hrať:

- Dani Carvajal (svalové zranenie)

- Eden Hazard (svalové zranenie)

- Sergio Ramos (svalové zranenie)

„Biely balet" hrá v posledných týždňoch vo výbornej forme a vo všetkých súťažiach neprehral 11 zápasov za sebou, vďaka čomu sa vrátil pri zaváhaniach vedúceho Atlética Madrid i do boja o titul v španielskej LaLige. V tabuľke je na treťom mieste, z ktorého stráca 9 kôl pred koncom súťaže na svojho mestského rivala tri body.

Výkony Madridčanov v Lige majstrov na jeseň neboli ideálne a Real postúpil zo skupiny s veľkými problémami. Madridčania prekvapivo prehrali oba zápasy so Šachtarom Doneck, v zápasoch s Interom Miláno a Mönchengladbachom ale získali 10 bodov a nakoniec extrémne vyrovnanú skupinu B vyhrali. V osemfinále si potom poradili s Atalantou Bergamo v súčte oboch zápasov 4:1.

Zápasy Realu Madrid v Lige majstrov:

Skupina B:
Real Madrid – Šachtar Doneck 2:3
Mönchengladbach – Real Madrid 2:2
Real Madrid – Inter Miláno 3:2
Inter Miláno – Real Madrid 0:2
Šachtar Doneck – Real Madrid 2:0
Real Madrid – Mönchengladbach 2:0

Osemfinále:
Atalanta Bergamo – Real Madrid 0:1
Real Madrid – Atalanta Bergamo 3:1

Nebudú hrať:
- Dani Carvajal (svalové zranenie)
- Eden Hazard (svalové zranenie)
- Sergio Ramos (svalové zranenie)
- Raphaël Varane (COVID-19)