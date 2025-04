Mladí Slováci si trúfajú na Fínov. Budeme bojovať jeden za druhého, tvrdí líder

"Bol to dobrý tréning, trošku sme si oťukali prostredie a bolo to fajn,“ zhodnotil kapitán výberu osemnástky Luka Radivojevič na webe Hockeyslovakia.sk .

BRATISLAVA. Už len niekoľko hodín zostáva do úvodného vystúpenia mladých Slovákov na MS v hokeji do 18 rokov 2025. V texaskom Dallase budú ich súpermi v stredu od 19.00 h SELČ rovesníci z Fínska.

Radivojevič: Fíni budú hrať fyzicky

Ofenzívny bek z tímu Muskegon Lumberjacks v USHL pripomenul aj posledný prípravný zápas, v ktorom Slováci zdolali Švajčiarov 2:1.

"Proti Švajčiarom sme odohrali dobrý zápas, takto by sme chceli nastúpiť aj do turnaja. Fíni budú hrať fyzicky a kvalitne v defenzíve. Bude to zaujímavé, lebo oni majú svoje kvality, my tiež. Uvidíme, kto vyhrá.“