Siahnu kluby NHL po Slovákoch? Mladí hokejisti majú poslednú šancu zaujať

BRATISLAVA. Minuloročný draft do NHL bol pre Slovensko mimoriadne neúspešný. Selekciou mladých talentov do najlepšej ligy sveta prešiel jediný hráč – Miroslav Šatan mladší, a aj to až v poslednom 7. kole.

Tento rok prichádza do úvahy ďaleko viac slovenských hráčov, hoci nepatria medzi adeptov na prvé dve kolá. Do záverečného rebríčku centrálneho NHL skautingu (CSS) sa dostalo 17 slovenských hokejistov.

Pochopiteľne, draftom prejde menej ako polovica hráčov, napriek tomu by tento ročník mohol byť považovaný za úspešný.