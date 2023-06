V jej DNA je nevyspytateľnosť, vraví slovenský tréner. Jeho zverenka bude hrať o titul na Roland Garros

V boji oň vyradila druhú nasadenú Arynu Sabalenkovú . Bieloruska pritom v rozhodujúcom sete viedla 5:2 a mala mečbal. Nestačilo to.

Dvadsaťšesťročná česká tenistka Karolína Muchová sa postarala o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu Roland Garros. Ako nenasadená hráčka sa prebojovala do grandslamového finále.

„Snažila som sa na seba nevyvíjať tlak, kvôli tomu, že to je mečbal. Brala som to ako každý iný bod. Celkovo som sa mohla v kľúčových chvíľach spoľahnúť na servis,“ opisovala.

„S trénermi cez voľný deň sledujeme videá a snažíme sa vypichnúť, čo vidíme. Proti Aryne to bolo, že som chcela stále meniť rytmus. Keď s ňou hráte na rovnaké miesto, tak sú to ozaj rany. Nemala som ani toľko času niečo vymýšľať. Najlepšia rada asi bola mixovať hru a meniť tempo, čo jej rozhádzalo údery,“ opisovala Muchová pre isport.cz.

Bol to dlhý súboj a na konci chytala kŕče do nôh. Na kurte lietala, bežala po každú loptičku.

„V jej tenisovej DNA je mimoriadna nevyspytateľnosť a kreativita. Na to som vždy vsádzal. Jej hra môze niekedy vyzerať ako chaos bez systému. Nesnažím sa ju zahltiť schémami, ktorých sa má držať. Má výnimočnú schopnosť v správnej chvíli nájsť správne riešenie. Ja ju povzbudzujem, aby sa nebála na kurte prejaviť,“ hovoril Miške pre isport.cz.

Vlalni v októbri sa mu však Muchová ozvala, či by sa nemohla vrátiť. Odvtedy znovu ožila. a zahrá si prvé grandslamové finále v kariére.

„Nechcem, aby to znelo namyslene, ale neprekvapuje ma. Viem, ako sme pracovali a ako sa Kaja týždeň, čo týždeň zlepšovala. Som presvedčený, že keď bude hrať svoju prirodzenú hru, má veľkú šancu zdolať každú súperku,“ tvrdí.

Štvrtá Češka vo finále

Vo finále ju však čaká najlepšia hráčka súčasnosti. Svetová jednotka a obhajkyňa titulu Iga Swiateková.

Na turnaji nestratila ani set. Hrá suverénne. Trom súperkam v prvých kolách nadelila kanára. V sobotu bude jasnou favoritkou.

Hoci pred štyrmi rokmi vo vzájomnom zápase s Muchovou na antuke v Prahe prehrala.

„Ale to sú štyri roky. Iga vtedy hrala v Prahe kvalifikáciu. Teraz už je svetová jednotka. Je to neporovnateľné a nemyslím si, že by som nastupovala s nejakou výhodou. Bude favoritka. S tímom si sadneme a budeme hľadať medzery v jej hre, ako ich čo najlepšie využiť a odohrať čo najlepšie finále,“ hovorí Muchová.