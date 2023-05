Kanada sa vrátila na hokejový trón. Pomohlo aj zaváhanie so Slovenskom, tvrdia hráči

Napriek tomu to nebolo dlhé vyčkávanie. Už v ôsmej minúte sa presadil Peterka a napriek reklamovanému ofsajdu arbitri gól uznali.

Sebavedomie im nechýbalo a potvrdili to vo štvrťfinále. Zdolali Švajčiarov, ktorí v skupine prevýšili aj Čechov a Kanadu, a do finále sa prebojovali cez dovtedy neporazených Američanov.

Krátko potom mohol zvýšiť Lucic, ale jeho projektil opečiatkoval konštrukciu bránky. O dva góly odskočili Kanaďania v 52. minúte. Hráči v červenom sa dostali do prečíslenia, no kapitán Toffoli nevymýšľal a prestrelil brankára Niederbergera.

Najviac striel vyslal Scott Laughton a najlepší na buly bol nemecký útočník Dominik Kahun so 63,64-percentnou úspešnosťou. Stretnutie nevyšlo obrancom Szuberovi a Gawankemu, skončili s tromi mínuskami.

Sám sa prihlásil

Titul oslavuje aj veterán Milan Lucic. Ten sa sám prihlásil na zväze, aby mohol hrať. "Pred turnajom som sa pýtal, či by pre mňa bolo miesto v tíme. Chcel som reprezentovať a pobiť sa o zlato. Podarilo sa to, je to výborný pocit," pochvaľoval si pre ČT Sport.

"Odkedy som pred dvanástimi rokmi získal Stanley Cup, veľa som toho nevyhral. Som preto rád, že som sa dočkal tohto primátu pre moju krajinu."

Na majstrovstvách sveta hral po prvýkrát. Za úspechom podľa neho stojí predovšetkým tímový duch.

"Vždy som veril nášmu tímu. To je veľká súčasť nášho úspechu. Keď reprezentujeme na akomkoľvek turnaji, vždy je naším cieľom jedine zlato, preto je výborné priniesť domov ďalší titul. Ľudia v Kanade si to cenia."