Freibergs ďakoval za podporu Čechom. Som u vás asi rocková hviezda, smial sa

Pred pár dňami sa stal hviezdou internetu vďaka rozhovoru pre ČT , keď si pri hodnotení zápasu so Švajčiarskom pomohol aj vulgarizmom. Bol však úprimný, za čo si získal sympatie ľudí.

„Takto pozitívneho trénera som ešte nezažil. Podporoval nás, radil nám. Okrem toho na šampionát sme sa začali pripravovať tento rok naozaj skoro. Veľa vecí sme nacvičovali a skúšali na tréningoch. A aj keď to bolo náročné, nik nefrflal. Zomkli sme sa,“ hovoril, čo je za úspechom.

„Každý český klub by mal podpísať nejakého lotyšského hráča, pretože sme najlepší,“ hovoril Freibergs.

Američania síce patria dlhodobo medzi hokejovú elitu, ale majstrovstvá sveta sú pre nich do istej miery zakliate. Z MS majú pri najlepšom bronz. Finále hrali naposledy v roku 1960, kedy boli MS zároveň olympijským turnajom.

„Pre veľké tímy ako Kanada je toto bežné. Vyhrávajú medaily neustále. Ale pre nás je to raz za život. Je to neskutočné,“ tešil sa Miks Indrasis.

Dve medaily mal na krku po zápase Kristaps Zile. Jednu medailu mu vraj pred zápasom dal malý chlapec so slovami, že je pre ňho sú šampióni už teraz. "Odvetil som mu, že domov a vrátim s dvomi medailami," hovoril Zile.

Stále viac sa však stávajú istým účastníkom zápasu o bronz. Z posledných desiatich MS hrali o bronz až 7-krát. Medailu vyhrali štyri razy.

„Vidíte ako veľa to pre nich znamená. Po medaile túžili viac ako my. Po prvej tretine sme si povedali, že musíme hrať s takým nasadením ako oni, pretože Lotyši hrali akoby to bolo finále majstrovstiev a nie zápas o bronz. Ale ich nasadeniu sme sa celý zápas nevyrovnali,“ reagoval pre iihf.com strelec dvoch gólov Rocco Grimaldi.