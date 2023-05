Ďalší pamätný medailový deň na MS (ohlasy médií)

Ottawa Sun (Kan.): "Kanada zdolala vo finále MS ´nadupané´ Nemecko. Hráči boli rozhodnutí, že na konci už nedovolia žiadne zaváhanie. Na turnaji, ktorý priniesol veľa prekvapení v základnej i vyraďovacej časti, vyhrala Kanada nad Nemeckom 5:2. Nemci zdolali po predĺžení USA a dostali sa do boja o zlato a Lotyšsko vyradilo vo štvrťfinále Švédsko a po triumfe nad Američanmi slávi bronz."

bild.de (Nem.): "Kanada bola príliš dobrá pre našich hokejových hrdinov, ktorí statočne bránili brankára Mathiasa Niederbergera, no na víťazstvo to bohužiaľ nestačilo. Aj tak si z MS odnášajú medailu po dlhých 70 rokoch."

The Hockey News (Kan.): "Bol to ďalší pamätný medailový deň na majstrovstvách sveta. Kanada zdolala Nemecko 5:2 a Lotyšsko zaskočilo USA a získalo historický bronz. Kanada mala najväčšie zastúpenie z NHL, ktorú hrajú všetci jej hráči, okrem Adama Fantilliho. Toho čaká v júni draft."

sueddeutsche.de (Nem.): "Nemecko prehralo, no dosiahlo historický úspech. Kanada je Kanada, ale Nemecko už nechodí na majstrovstvá sveta, len aby neprehralo. Vo finále prehralo 2:5 napriek tomu, že dvakrát viedlo. Pre sebavedomý tím znamená striebro prvú medailu po 70 rokoch."

iDnes.cz (ČR): "Dokázali to. Už 28-krát. Kanadskí hokejisti sa osamostatnili na čele poradia v počte získaných titulov z MS. Starostlivo dotiahnutým taktickým výkonom v opatrne vedenom finále 86. šampionátu zdolali senzáciu z Nemecka 5:2. O víťazný gól sa v čase 44:51 postaral Samuel Blais."

Iltalehti (Fín.): "Nemecko a Lotyšsko urobili rozruch. Prvé získalo striebro a druhé bronz, to by pred MS čakal len málokto. V prípade Lotyšska je to ešte väčšie prekvapenie, tím však hral na turnaji skvelý hokej."