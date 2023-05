Nemci dvakrát viedli, ale nestačilo to. Kanaďania oslavujú rekordný titul

/zdroj: TSN, DPA, ČT Sport/

André Tourigny, tréner Kanady: "Prístup všetkých hráčov bol úžasný. Prišli sem na šampionát a bojovali jeden za druhého. Nikto v tíme nemal veľké ego, každý - od hráčov až po členov realizačného tímu - chcel svojím dielom prispieť k spoločnému úspechu.

Je to neuveriteľné, nedá sa slovami opísať, čo zažívame. Hráči sa obetovali, odlúčili sa na niekoľko týždňov od rodín, v zápasoch sa vrhali do striel, urobili všetko preto, aby urobili túto krajinu šťastnou. Chceli sme vyhrať zlato a to sa nám podarilo."

Moritz Müller, kapitán Nemecka: "V prvom momente prevláda, samozrejme, sklamanie. Myslím si však, že sme dosiahli niečo neuveriteľné. Počas celého turnaja sme hrali úžasný hokej. Ukázali sme, že vieme silným tímom nielen vzdorovať, ale hrať s nimi aj vyrovnané partie."

Harold Kreis, tréner Nemecka: "Som na mužstvo veľmi, naozaj veľmi hrdý. Nemôžeme hovoriť o prehre, v skutočnosti sme niečo vyhrali."

Dominik Kahun, útočník Nemecka: "Je to rovnaké ako na zimnej olympiáde v Pjongčangu v roku 2018. Sme smutní, ale vo vnútri cítime aj radosť, že máme medailu. Ale je jasné, že sme chceli byť majstri sveta. Kanaďania mali silný tím, všetci makali.

Myslím si, že nás trochu zlomil ten tretí gól, ktorému predchádzala strata puku. Dovtedy to bolo vyrovnané. Ten nás zarazil. Kanada si to potom vzadu super postrážila a už nám nedala veľa šancí. Je to však obrovský úspech pre nemecký hokej, s chalanmi to ešte oslávime."