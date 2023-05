Hokej = Kanada. K zlatu z majstrovstiev jej stačí aj déčkový výber (komentár)

Prechod stredným pásmom a kombinovanie v útočnom majú Kanaďania zvládnutý s chirurgickou presnosťou. Na výbornej úrovni to zvládajú aj hráči, ktorí majú na konci sezóny v NHL 30 či 40-bodov.

Na turnaji v Rige a v Tampere získali čo i len bod všetci hokejisti vo výbere s výnimkou obrancu Ethana Beara.

Svetový hokej sa z roka na rok mení. Kanada mu však vládne viac-menej nonstop. Rusi jej nedokázali sekundovať ani s Ovečkinom a Malkinom, pred desiatimi rokmi prišla dobrá fáza Švédov, za posledné obdobie mala úspech defenzívna stratégia Fínov. Nič to však nemení na fakte, že Kanada dokáže byť extra trieda aj s déčkovým výberom ako teraz.

O to väčší rešpekt vzbudzuje prípadné oživenie Svetového pohára či možnosť návratu hviezd NHL na olympijský turnaj do Talianska 2026. Ak by niekto dokázal zastaviť Kanadu v plnej sile, bol by to novodobý zázrak na ľade.