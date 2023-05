Výborný výkon, ale nerobili sme všetko, ako sme si povedali, vravel Pardavý

Mohli sme rozhodnúť aj v druhej tretine, ale šance sme nepremenili. Chvalabohu, sme to rozhodli na konci. Pri našom oslabení o dvoch hráčov sme si to postrážili. Lotyši mali jednu šancu. Zaslúžene sme získali tri body.

Matúš Sukeľ, útočník Slovenska a strelec prvého gólu: Bol to náročný zápas, ale v závere sme ukázali charakter. Ustrážili sme si to. V bránke nás podržal Škorvánek. Pri mojom góle ma krásne našiel Cehlárik. Hrali sme dobre celý zápas.

Pri inkasovanom góle to spravil Lotyš veľmi dobre. Nemám, čo k tomu dodať. Víťazstvo nás vzpruží, keďže sme včera boli lepším tímom a prehrali sme. Víťazstvo nám v ďalšom zápase pomôže.

Stanislav Škorvánek, brankár Slovenska: Neviem či sa dá takýto zápas porovnať s play off extraligy. V prvej tretine som neinkasoval, a to mi pomohlo. Veľmi mi pomáhali aj chalani. Nepúšťali sme ich do veľkých šancí, a čo sme im dovolili, bolo z bezpečnej vzdialenosti.

Vedeli sme, že nebude priestor na pekné góly. Mali sme dostatok šancí. Škoda, že pri prečísleniach sme sa nedostali ani k strele. Z toho sa musíme poučiť, aby sme vtedy získali momentum. Sme tu skvelá partia. Bojujeme jeden za druhého. Myslím, že sme to dnes ukázali.

Marek Hrivík, kapitán Slovenska a strelec víťazného gólu : Bol to ubojovaný zápas. Domáci boli po prehre nažhavení. Čakali sme, že to bude intenzívne. Potrebovali sme aj polepené góly spred bránky. Lotyši boli nahecovaní.

Libor Hudáček, útočník Slovenska : Myslím si, že slovenských fanúšikov bolo viac ako domácich. Sme prekvapení, že ich prišlo tak veľa nás povzbudiť. Som rád, že sme ich potešili. Každý zápas je pre nás dôležitý. Zvládli sme to a sme radi za tri body.

Ján Pardavý, asistent trénera Slovenska: Bol to veľmi náročný zápas. Mali sme skvelý začiatok, dosali sme sa do vedenia, prestrieľali sme súpera. V druhej tretine to bolo naopak. Brankár Škorvánek bol výborný.

Záver zápasu bol hektický, ale bola tam obetavosť a pri skvelej atmosfére. V zápase však boli aj situácie, ktoré sme nehrali tak, ako sme si povedali. V prečísleniach sme sa nedostali ani k strele. Toto bolo z našej strany zlé, ale chalani to časom pochopia a budú strieľať častejšie.

Cestu k víťazstvu sme našli aj bez toho, aby sme hrali presilovku. Vylúčenie Okuliara (za hru so zlomenou hokejkou, pozn.) to bola hlúposť. Odohrali sme vyborný zápas od začiatku do konca.

Pavol Regenda, útočník Slovenska: "Náročný zápas. Domáci chceli vyhrať tiež, hrali včera neskoršie ako my, ale nebolo to poznať. A dopredu ich tlačili aj skvelí diváci.

Ja som unavený, hral som po dlhšej dobe dva náročné zápasy, ale aj naši diváci boli fantastickí a to ma hnalo dopredu. Myslím si, že sme boli celý zápas lepší, ale mali sme výpadky. Ale to sa stáva."