ONLINE: Rafael Nadal - Alexander Zverev (semifinále Roland Garros 2022)

Vitajte pri sledovaní prvého semifinále mužskej dvojhry na Roland Garros, v ktorom nás čaká zaujímavý súboj medzi Rafaelom Nadalom a Alexandrom Zverevom. Nadal po prvýkrát prehral semifinále na tomto grandslame minulý rok proti Djokovičovi, inak v predchádzajúcich trinástich prípradoch vždy dokráčal až k titulu, takže aj táto štatistika naznačuje, koho postup do finále sa očakáva.



Rafael Nadal: Antukový kráľ sa na turnaji rozohrával a v úvodných kolách mu nenarobili žiadne ťažkosti Thompson, Moutet či Van de Zandschulp. Až vo štvrtom kole predviedol kanadský tenista Auger-Aliassime výkon na hrane svojich možností a donútil Nadala hrať naplno až do poslednej loptičky. Napokon však Nadal dokázal pretaviť aj väčšie skúsnosti vo víťazstvo v piatich setoch. Vo štvrťfinále bol podceňovaný proti svetovej jednotke a obhajcovi titulu, ale Nadal predviedol ešte o pár levelov lepší tenis a Djokovičovi oplatil minuloročnú trpkú porážku.



Alexander Zverev: Nemecký tenista nevstupoval do turnaja v najlepšej pozícii a už v druhom kole mal veľké problémy proti argentínskemu tenistovi Sebastianovi Baézovi, keď musel otáčať z 0:2 na sety. Potom porazil v troch setoch Nakashimu a Zapatu-Mirallesa, ale v semifinále ho čakal favorizovaný Alcaraz. Proti nemu však predviedol výkon, ktorý mu stačil na víťazstvo v štyroch setoch a tým zopakoval postup do semifinále Roland Garros, v ktorom minulý rok prehral s Tsitsipasom. Aj to môže byť motivácia pre Zvereva, aby dnes prekonal svoje limity a skúsil zabjovať o postup do druhého grandslamového finále v kariére.