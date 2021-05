Tvár samá modrina, dolámané kosti aj nos. Ale pohár dvíhať môžem, tešil sa

Veľmi ťažko. Boli to najťažšie okamihy mojej kariéry. Strašne som chcel chlapcom pomôcť, ale veril som im, lebo viem, aké majú srdce a odhodlanie. Ukazovali to celú sezónu. Preto sme majstri.

Aké bolo vaše zranenie z druhého finálového zápasu?

Mal som na štyrikrát zlomené tri kosti a plus nos. To je šport. Štyri hodiny ma operovali, mám štyri platničky v tvári. Bolo to dosť zlé, ale vďakabohu, už je to lepšie. Pri dvíhaní pohára to vôbec neprekážalo. Horšie je, že mám zašité celé vnútro, stehy trošku bolia, ale je to v pohode.

Čo tento titul pre vás znamená?

Veľa. Keď som sem prišiel, povedal som, že získam titul. A aj som to splnil.

Kedy ste si uvedomili, že Zvolen môže získať titul?

Mal som telefonáty s pánom trénerom, vedel som, ako chce toto mužstvo skladať. Vedel som, že má obrovský potenciál. To ma presvedčilo.