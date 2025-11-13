Nóri sa výrazne priblížili k vysnívanému postupu. Úradovali obe severské útočné hviezdy

Erling Haaland (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil štvrtý gól v zápase I-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Nórsko - Estónsko.
TASR|13. nov 2025 o 20:58
V Osle zdolali Estónsko 4:1.

BRATISLAVA. Nórski futbaloví reprezentanti zvíťazili aj v siedmom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026.

V Osle zdolali Estónsko 4:1 a výrazne sa priblížili k priamemu postupu na šampionát. V neúplnej tabuľke I-skupiny majú šesťbodový náskok pred druhým Talianskom a o 19 gólov lepšie skóre. „Squadra azzurra" nastúpila od 20.45 h v Moldavsku.

Nóri sa v prvom polčase nedokázali presadiť proti dobre organizovanej estónskej obrane a nevypracovali si žiadnu vyloženú šancu. V úvode druhého polčasu však predviedli ofenzívny uragán a vsietili tri góly v priebehu šiestich minút.

Dvakrát sa presadil Sörloth, tretí gól pridal Erling Haaland. V 63. minúte zvýšil kanonier Manchestru City na 4:0. Estónci už iba znížili vďaka Robimu Saarmovi. V záverečnom zápase sa Nóri predstavia v Taliansku.

Island uspel na pôde Azerbajdžanu 2:0 a v tabuľke D-skupiny sa posunul na druhé miesto o skóre pred Ukrajinu, ktorú večer čakal súboj vo Francúzsku.

O triumfe hostí rozhodli už v prvom polčase Albert Gudmundsson a Sverrir Ingason. Maďari zvíťazili v F-skupine v Arménsku 1:0 a s ôsmimi bodmi si upevnili druhé miesto. Na vedúcich Portugalčanov, ktorý sa v druhom zápase skupiny v Dubline stretli s Írskom, strácali dva body.

Európska kvalifikácia MS 2026:

D-skupina:

Azerbajdžan - Island 0:2 (0:2)

Góly: 20. Gudmundsson, 39. Ingason

F-skupina:

Arménsko - Maďarsko 0:1 (0:1)

Gól: 33. Varga

I-skupina:

Nórsko - Estónsko 4:1 (0:0)

Góly: 50. a 52. Sörloth, 56. a 63. Haaland - 65. Saarma

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

﻿

Reprezentácie

