Program, výsledky, tabuľky, vstupenky - Slovensko na ME vo futbale do 19 rokov 2022

TRNAVA. ME vo futbale do 19 rokov 2022 (EURO U19 2022) sa konajú od 18. júna do 1. júla na Slovensku. Šampionát sa hrá v piatich mestách - Trnava, Dunajská Streda, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Senec.

Na turnaji hrá osem tímov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín.

Slovensko odohrá všetky zápasy na Štadióne Antona Malatinského v Trnave a v skupine A postupne vyzve Francúzsko, Taliansko a Rumunsko.

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME vo futbale do 19 rokov 2022 (EURO U19 2022).