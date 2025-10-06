Slovenskí futbalisti pokračujú vo výborne rozbehnutej kvalifikácii, štartuje aj NHL (TV tipy)

BRATISLAVA. Po mesačnej prestávke pokračuje kvalifikácia na MS vo futbale 2026. Slovenská reprezentácia sa v piatok predstaví v Severnom Írsku s cieľom udržať si prvé miesto v skupine A.
Miestenku do nominácie si svojimi výkonmi vypýtal brankár Dominik Greif, no štart Hancka je kvôli rodinným povinnostiam otázny.
V priebehu týždňa odštartuje aj zámorská NHL aj so slovenskými hráčmi, pokračujú ligové súťaže Tipsport a TIPOS SHL.
Cez víkend začína aj volejbalová Niké extraliga žien a taktiež pokračujú basketbalové a hádzanárske ligy.
V nedeľu sa v susednom Česku koná veľká dostihová slávnosť už 135. ročník Veľkej pardubickej.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (6. október)
Utorok (7. október)
Streda (8. október)
Štvrtok (9. október)
Piatok (10. október)
Sobota (11. október)
Nedeľa (12. október)
