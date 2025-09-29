Slovan štartuje v Konferenčnej lige, šláger Barcelona - PSG v Lige Majstrov či F1 (TV tipy)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|29. sep 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Ligovú fázu začína už aj Konferenčná Liga UEFA, v ktorej sa predstaví aj slovenský majster ŠK Slovan Bratislava.

V prvom zápase vo štvrtok na Tehelnom poli si zmeria sily s francúzskym Racingom Štrasburg.

Zo Slovákov sa okrem belasých v KL predstaví aj viacero ďalších Slovákov - Lukáš Haraslín a Dominik Hollý v drese Sparty Praha či Ľubomír Šatka v tureckom tíme Samsunspor.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Pokračujú aj zápasy druhého kola ligovej fázy Ligy Majstrov. Slavia Praha cestuje na San Siro, aby si zmerala sily s Interom Miláno, Hancko odohrá zápas proti Frankfurtu a na Lobotku čaká súboj so Sportingom Lisabon.

Počas víkendu sa po týždňovej prestávke môžeme tešiť na preteky formuly 1. Tentokrát sa jazdci predstavia na Veľkej cene Singapura.

V nedeľu sa v Košiciach zídu maratónci a bežci z celého sveta počas podujatia 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (29. september)

Futbal
Tenis
Ľadový hokej
Cyklistika
Americký futbal
Utorok (30. september)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Basketbal
Americký futbal
Streda (1. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Basketbal
Bejzbal
Štvrtok (2. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Basketbal
Golf
Piatok (3. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Motorizmus
Golf
Americký futbal
Sobota (4. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Motorizmus
Golf
Americký futbal
Hádzaná
Basketbal
Nedeľa (5. október)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Atletika
Basketbal
Americký futbal
Golf
Motorizmus
Ragby
