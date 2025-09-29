Slovan štartuje v Konferenčnej lige, šláger Barcelona - PSG v Lige Majstrov či F1 (TV tipy)

BRATISLAVA. Ligovú fázu začína už aj Konferenčná Liga UEFA, v ktorej sa predstaví aj slovenský majster ŠK Slovan Bratislava.
V prvom zápase vo štvrtok na Tehelnom poli si zmeria sily s francúzskym Racingom Štrasburg.
Zo Slovákov sa okrem belasých v KL predstaví aj viacero ďalších Slovákov - Lukáš Haraslín a Dominik Hollý v drese Sparty Praha či Ľubomír Šatka v tureckom tíme Samsunspor.
Pokračujú aj zápasy druhého kola ligovej fázy Ligy Majstrov. Slavia Praha cestuje na San Siro, aby si zmerala sily s Interom Miláno, Hancko odohrá zápas proti Frankfurtu a na Lobotku čaká súboj so Sportingom Lisabon.
Počas víkendu sa po týždňovej prestávke môžeme tešiť na preteky formuly 1. Tentokrát sa jazdci predstavia na Veľkej cene Singapura.
V nedeľu sa v Košiciach zídu maratónci a bežci z celého sveta počas podujatia 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (29. september)
Utorok (30. september)
Streda (1. október)
Štvrtok (2. október)
Piatok (3. október)
Sobota (4. október)
Nedeľa (5. október)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.