Slovan hostí klub zo Španielska, štart biatlonu či predposledné preteky F1 v Katare (TV tipy)

BRATISLAVA. Po dvojtýždňovej prestávke sa fanúšikovia futbalu môžu tešiť na Ligu Majstrov, Európsku ligu a Konferenčnú ligu. Slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava privíta na Tehelnom poli španielsky klub Rayo Vallecano.
Hancko sa v Lige majstrov s Atléticom Madrid stretne na domácom štadióne s Interom Miláno, Lobotkov Neapol privíta Karabach a Slavia Praha privíta španielske Bilbao.
V Európskej lige hostí Viktória Plzeň nemecký Freiburg, v Konferenčnej lige Sparta Praha pocestuje do poľskej Legie Varšava.
V sobotu sa odštartuje aj Svetový pohár v biatlone štafetami vo švédskom Oestersunde. Počas víkendu pokračuje aj formula 1 predposlednou Veľkou cenou Kataru.
Boj o majstra bude ešte veľmi zaujímavý, na čele Lando Norris má pred dvojicou prenasledovateľov 24 bodový náskok.
V akcii budú opäť aj lyžiari, ktorých čaká podujatie Svetového pohára v americkom Copper Mountain. Premiérovo v sezóne sa na svahoch ukážu aj zjazdári a rovnako nás čaká aj obrovský slalom.
Cez týždeň štartujú aj majstrovstvá sveta žien v hádzanej, hostiť ich budú Nemecko a Holandsko.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (24. november)
Utorok (25. november)
Streda (26. november)
Štvrtok (27. november)
Piatok (28. november)
Sobota (29. november)
Nedeľa (30. november)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.