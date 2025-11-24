Slovan hostí klub zo Španielska, štart biatlonu či predposledné preteky F1 v Katare (TV tipy)

Futbalisti Slovana Bratislava.
Futbalisti Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|24. nov 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Po dvojtýždňovej prestávke sa fanúšikovia futbalu môžu tešiť na Ligu Majstrov, Európsku ligu a Konferenčnú ligu. Slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava privíta na Tehelnom poli španielsky klub Rayo Vallecano.

Hancko sa v Lige majstrov s Atléticom Madrid stretne na domácom štadióne s Interom Miláno, Lobotkov Neapol privíta Karabach a Slavia Praha privíta španielske Bilbao.

V Európskej lige hostí Viktória Plzeň nemecký Freiburg, v Konferenčnej lige Sparta Praha pocestuje do poľskej Legie Varšava.

V sobotu sa odštartuje aj Svetový pohár v biatlone štafetami vo švédskom Oestersunde. Počas víkendu pokračuje aj formula 1 predposlednou Veľkou cenou Kataru.

Boj o majstra bude ešte veľmi zaujímavý, na čele Lando Norris má pred dvojicou prenasledovateľov 24 bodový náskok.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
V akcii budú opäť aj lyžiari, ktorých čaká podujatie Svetového pohára v americkom Copper Mountain. Premiérovo v sezóne sa na svahoch ukážu aj zjazdári a rovnako nás čaká aj obrovský slalom.

Cez týždeň štartujú aj majstrovstvá sveta žien v hádzanej, hostiť ich budú Nemecko a Holandsko.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (24. november)

Futbal
Americký futbal
Curling
Utorok (25. november)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Volejbal
Hádzaná
Curling
Americký futbal
Skoky na lyžiach
Streda (26. november)

Futbal
Ľadový hokej
Volejbal
Basketbal
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Curling
Štvrtok (27. november)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Volejbal
Golf
Curling
Zjazdové lyžovanie
Piatok (28. november)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Basketbal
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bojové športy
Golf
Bežecké lyžovanie
Curling
Sobota (29. november)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Basketbal
Hádzaná
Biatlon
Skoky na lyžiach
Curling
Motorizmus
Golf
Bežecké lyžovanie
Ragby
Nedeľa (30. november)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bežecké lyžovanie
Motorizmus
Biatlon
Cyklokros
Americký futbal
Golf
