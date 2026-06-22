Záverečné boje v skupinách MS vo futbale, Zapletalová v Záhrebe či F1 v Rakúsku (TV tipy)

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Počas týždňa sa odohrajú posledné zápasy v skupinách a následne v nedeľu odštartuje vyraďovacia časť.
Tenisti tento týždeň odohrajú turnaje v Eastbourne a na Malorke, kde sa predstaví aj slovenský tenista Alex Molčan.
Tenistky turnaje odohrajú v Eastbourne a Bad Homburgu, kde sa vo štvorhre predstaví aj Tereza Mihalíková. Štartuje aj kvalifikácia na Wimbledon.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí francúzsky Paríž.
Toto podujatie vynechá slovenská bežkyňa Emma Zapletalová, ktorá sa však v piatok predstaví na Gold Continental Tour v chorvátskom Záhrebe.
Tento víkend pokračuje aj formula 1, tentokrát v Rakúsku na okruhu Spielberg.
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Štvrtok (25. jún)
Piatok (26. jún)
Sobota (27. jún)
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