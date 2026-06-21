Španielska šou. Títo dreváci sú najlepší hráči ligy, v ktorej hrá Ronaldo, rypol si expert

Pred necelým týždňom sa z Mikela Oyarzabala stal terč vtipov. Futbalista, ktorý ešte pred dvoma rokmi rozhodol finále EURO proti Anglicku, sa zrazu stal symbolom španielskej bezradnosti.
Teraz písal dejiny znovu.
Španielsko v druhom zápase na šampionáte rozdrvilo Saudskú Arábiu 4:0 a Oyarzabal sa premenil z nechceného rekordéra na hrdinu večera. Dva góly, asistencia a historický zápis, aký svetové šampionáty ešte nezažili.
Po jeho boku žiaril Lamine Yamal. Osemnásťročnému fenoménu stačil jediný polčas, aby strelil svoj prvý gól na majstrovstvách sveta a podmanil si tribúny v Atlante.
Šesť dní. Presne toľko potrebovalo Španielsko na to, aby po rozpačitej premiére znovu našlo samo seba. A možno práve vtedy, keď to potrebovalo najviac.
Z negatívneho rekordu rovno do histórie
To, čo sa stalo proti Kapverdám, sa zdalo takmer neuveriteľné.
Mikel Oyarzabal sa počas prvých 36 minút zápasu nedotkol lopty ani raz. Na majstrovstvách sveta sa to stalo vôbec prvýkrát od roku 1966, odkedy sa táto štatistika začala sledovať.
O to pozoruhodnejšie je, že Španieli v tom čase kontrolovali približne 70 percent hry a duel napokon zakončili s držaním lopty na úrovni 74 percent.
Sociálne siete zaplavili žarty a ironické poznámky. Dnes je všetko inak.
„Podľa účtu MisterChip na sieti X sa Oyarzabal stal prvým hráčom v celej histórii majstrovstiev sveta, ktorý sa v priebehu prvých 24 minút zápasu podpísal pod dva góly a jednu asistenciu.“
Zo štatistickej kuriozity sa stal historický výkon.
A Yamal im ho doprial
„Chceli vidieť Lamina Yamala. A Lamine Yamal im ho doprial,“ napísal denník El Mundo Deportivo.
Atlanta čakala na svojho miláčika. A nečakala dlho.
Už po štyroch minútach sa Yamal na pravom krídle elegantne prešmykol cez troch protihráčov a vyslal prvú strelu. Bol to len začiatok predstavenia.
V desiatej minúte sa už štadión postavil na nohy.
Rýchly útok po ľavej strane, presný center Mikela Oyarzabala na zadnú žrď a Lamine Yamal sa po lopte vrhol bez váhania. Gól. Prvý na majstrovstvách sveta.
A zároveň zápis do histórie. Stal sa druhým najmladším španielskym strelcom v dejinách svetových šampionátov po Gavim. Na ihrisku pritom strávil iba prvý polčas. Tréner Španielska ho stiahol z preventívnych dôvodov, lebo po dlhšom zranení stále ešte nie je celkom fit.
Oyarzabal ukradol šou
Druhým veľkým hrdinom stretnutia a zároveň hráčom zápasu bol Mikel Oyarzabal.
Ešte stále pociťoval následky úderu do kolena z posledného prípravného zápasu v Pueble. Napriek tomu predviedol výkon, ktorý sa bude ešte dlho pripomínať.
Dva góly. Jedna asistencia. Historický rekord.
Španielsko rozhodlo o osude stretnutia prakticky za dvadsať minút a hoci nešlo iba o zásluhu Lamina, práve Oyarzabal spájal jednotlivé kúsky skladačky. Bol presný, inteligentný a efektívny.
Presne taký, aký býva najčastejšie. Len tentoraz si jeho prácu všimol celý svet.
Nenápadný kapitán
Pár mesiacov predtým, ako sa stal hrdinom Španielska, bol Mikel Oyarzabal pre mnohých skôr symbolom nenápadnosti než veľkých titulkov.
Rodák z Eibaru začínal s futbalom v rodnom meste, no už ako 14-ročný prestúpil do akadémie Zubieta patriacej Realu Sociedad.
Odvtedy zostal verný jedinému klubu, čo je v ére prestupových rekordov čoraz vzácnejšie.
Ako kapitán baskického mužstva odohral viac ako 400 zápasov, nastrieľal vyše 130 gólov a priviedol tím k zisku dvoch triumfov v Copa del Rey.
Má vysokú školu
Popri budovaní futbalovej kariéry však nezanedbal ani vzdelanie. Počas pôsobenia v prvom tíme úspešne vyštudoval podnikový manažment a administratívu na Univerzite v Deuste, pričom štúdium vnímal ako spôsob, ako si udržať odstup od tlaku vrcholového športu.
Jeho kariéru výrazne poznačilo aj pretrhnutie predného skríženého väzu v roku 2022, ktoré ho pripravilo o majstrovstvá sveta v Katare.
Náročná rehabilitácia ho však nezlomila. Vrátil sa silnejší, opäť prevzal kapitánsku pásku a napokon prežil najväčší moment svojej kariéry vo finále EURO 2024, keď v 86. minúte rozhodol gólom proti Anglicku o španielskom triumfe.
Aj mimo ihriska si zachováva povesť skromného človeka, ktorý sa vyhýba pozornosti bulváru.
Lamine Yamal. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Šesť dní po zaváhaní proti Kapverdám sa vrátilo aj španielske sebavedomie.
Vysoký pressing. Rýchla cirkulácia lopty. Odvaha. Jednoducho schopnosť robiť zložité veci jednoduchými.
Aj podľa trénera Luisa de la Fuenteho bolo od úvodných minút cítiť, že mužstvo sa poučilo.
„Práve na to sme sa najviac zamerali. Rozoberali sme to s hráčmi a všetci sme sa zhodli, že potrebujeme viac vertikality a intenzity. Bolo to vidieť na zakončeniach aj na tom, ako sme od prvej minúty tlačili súpera a držali ho pri jeho vlastnom pokutovom území. S týmto prístupom sme veľmi spokojní, no stále sa musíme zlepšovať a rásť.“
Španieli pôsobili hladnejšie, priamejšie a nebezpečnejšie.
„Každý zápas je iný, hoci naša predstava o hre zostáva rovnaká. Odohrali sme výnimočný prvý polčas a aj ten druhý bol veľmi dobrý. Dôležité je, že sme nadviazali na našu prácu a môžeme sa sústrediť na náročné zápasy, ktoré nás ešte čakajú. Uruguay bude veľmi ťažký súper a čaká nás mimoriadne náročný duel,“ pripomenul tréner.
Yamal dostal polčas. Viac nebolo treba
Tréner sa rozhodol zaradiť Lamina Yamala do základnej zostavy napriek tomu, že samotný hráč priznal, že nie je pripravený odohrať viac ako 45 minút.
Presne to aj absolvoval.
Stačilo mu to na premiérový zásah na turnaji a ďalší výkon, po ktorom sa o ňom bude hovoriť po celom svete.
Španielski futbalisti pózujú pred zápasom H-skupiny Španielsko – Saudská Arábia. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
„Samozrejme, všetko záviselo od vývoja zápasu, ale dnešok bol dôležitým krokom smerom k tomu, čo nás čaká ďalej. Je už v perfektnom fyzickom stave a zároveň je dobré nechať ho s chuťou na ďalšie zápasy,“ vysvetlil de la Fuente.
Denník El Mundo Deportivo pri opise jeho vystúpenia siahol po veľkých menách.
„Tréner Luis de la Fuente ho prirovnal ku géniom, akými boli Salvador Dalí či Michelangelo. Po športovej stránke však vyžaruje niečo, čo pripomína Muhammada Aliho, Michaela Jordana, Pelého, Diega Maradonu či Lionela Messiho – prítomnosť, ktorú majú iba vyvolení. A to všetko vo veku iba 18 rokov. Presne taký typ hráča, aký americké publikum miluje?“
Aura Lamina Yamala sa preniesla na tribúny zaplneného štadióna aj na jeho spoluhráčov.
Odpoveď kritikom
Víťazstvo nad Saudskou Arábiou nebolo iba ziskom troch bodov. Bolo odpoveďou.
„Nikomu sa nepáči, keď sa spochybňuje jeho práca a schopnosti. Reakcia hráčov bola úplne prirodzená. Bol to jasný odkaz, že sa vieme postaviť za seba, potvrdiť svoju hodnotu a pokračovať v projekte, ktorý budujeme už dlhší čas,“ zdôraznil de la Fuente.
Počas hodnotenia nezabudol pochváliť ani hlavných protagonistov večera.
„Fantastický zápas odohral aj Rodrigo, obaja stopéri boli výnimoční. Lamine je v dokonalej kondícii a je pripravený zvládať celé zápasy. A čo povedať o Oyarzabalovi? Mal určité problémy, no nedá sa hovoriť o všetkom. Napriek tomu si vždy drží výnimočne vysokú výkonnosť.“
Na záver, už s úsmevom, vysvetlil aj dôvod, prečo sa počas prestávky prezliekol.
„Bolo veľmi teplo aj napriek klimatizácii a v športovejšom oblečení som sa cítil pohodlnejšie.“
Na sociálnych sieťach sa po zápase nešetrilo iróniou. „Predstavte si, že títo saudskoarabskí dreváci sú jedenásti najlepší hráči ligy, v ktorej hrá Cristiano Ronaldo a z ktorej si Portugalčan pomáha pri prekonávaní streleckých rekordov,“ odkázal na sieti X novinár Onda Cero Víctor Lozano.
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