    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina H
    4 - 0
    3:0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
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    Španielska šou. Títo dreváci sú najlepší hráči ligy, v ktorej hrá Ronaldo, rypol si expert

    Mikel Oyarzabal (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Lamineom Yamalom
    Fotogaléria (20)
    Mikel Oyarzabal (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Lamineom Yamalom (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|21. jún 2026 o 21:25
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    Oyarzabal ukradol šou.

    Pred necelým týždňom sa z Mikela Oyarzabala stal terč vtipov. Futbalista, ktorý ešte pred dvoma rokmi rozhodol finále EURO proti Anglicku, sa zrazu stal symbolom španielskej bezradnosti.

    Teraz písal dejiny znovu.

    Španielsko v druhom zápase na šampionáte rozdrvilo Saudskú Arábiu 4:0 a Oyarzabal sa premenil z nechceného rekordéra na hrdinu večera. Dva góly, asistencia a historický zápis, aký svetové šampionáty ešte nezažili.

    Po jeho boku žiaril Lamine Yamal. Osemnásťročnému fenoménu stačil jediný polčas, aby strelil svoj prvý gól na majstrovstvách sveta a podmanil si tribúny v Atlante.

    Šesť dní. Presne toľko potrebovalo Španielsko na to, aby po rozpačitej premiére znovu našlo samo seba. A možno práve vtedy, keď to potrebovalo najviac.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal oslavujú gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026
    20 fotografií
    Lamine Yamal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Mikel Oyarzabal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Mikel Oyarzabal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Mikel Oyarzabal oslavuje gól v zápase Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026Spain's Marc Cucurella reacts after Saudi Arabia's Hassan Altambakti scored an own goal, during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia's Salem Aldawsari vies for the ball with Spain's Pau Cubarsi, left, during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pau Cubarsi kicks the ball away from Saudi Arabia's Feras Albrikan during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJB 42 Atlanta - Fanúšikovia Saudskej Arábie počas zápasu H-skupiny Španielsko – Saudská Arábia na MS 2026 vo futbale v Atlante 21. júna 2026. FOTO TASR/AP Saudi Arabia fans cheer during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - šport - futbal - MS26 - USA - h - skupina - mestá - AtlantaSpain's Lamine Yamal runs with the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia goalkeeper Mohammed Alowais fails to stop the opening goal by Spain's Lamine Yamal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal celebrates with teammate Rodri, left, after scoring his side's opening goal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal passes the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain players pose before the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA general view before the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSaudi Arabia team poses before the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Z negatívneho rekordu rovno do histórie

    To, čo sa stalo proti Kapverdám, sa zdalo takmer neuveriteľné.

    Mikel Oyarzabal sa počas prvých 36 minút zápasu nedotkol lopty ani raz. Na majstrovstvách sveta sa to stalo vôbec prvýkrát od roku 1966, odkedy sa táto štatistika začala sledovať.

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    O to pozoruhodnejšie je, že Španieli v tom čase kontrolovali približne 70 percent hry a duel napokon zakončili s držaním lopty na úrovni 74 percent.

    Sociálne siete zaplavili žarty a ironické poznámky. Dnes je všetko inak.

    „Podľa účtu MisterChip na sieti X sa Oyarzabal stal prvým hráčom v celej histórii majstrovstiev sveta, ktorý sa v priebehu prvých 24 minút zápasu podpísal pod dva góly a jednu asistenciu.“

    Zo štatistickej kuriozity sa stal historický výkon.

    A Yamal im ho doprial

    „Chceli vidieť Lamina Yamala. A Lamine Yamal im ho doprial,“ napísal denník El Mundo Deportivo.

    Atlanta čakala na svojho miláčika. A nečakala dlho.

    Už po štyroch minútach sa Yamal na pravom krídle elegantne prešmykol cez troch protihráčov a vyslal prvú strelu. Bol to len začiatok predstavenia.

    Španielsko - Saudská Arábia 4:0 (3:0)

    Góly: 10. Yamal, 21. a 24. Oyarzabal, 49. Al-Tambakti (vlastný)

    Rozhodovali: Claus - Manes, Figueiredo (všetci Braz.), ŽK: Al-Dawsari, Kanno

    Diváci: 68 239

    Španielsko: Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (70. Ruiz) - Yamal (46. Pino), Olmo (61. Merino), Baena (61. Williams) - Oyarzabal (46. Torres)

    S. Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri (60. Al-Hejji), Lajami, Al-Tambakti, Al-Harbi - Al-Juwayr (46. Al-Hamdan), Al-Khaibari (46. Kanno), N. Al-Dawsari (90. Al-Ghannam), S. Al-Dawsari - Al-Buraikan (61. Abu Al-Shamat)

    V desiatej minúte sa už štadión postavil na nohy.

    Rýchly útok po ľavej strane, presný center Mikela Oyarzabala na zadnú žrď a Lamine Yamal sa po lopte vrhol bez váhania. Gól. Prvý na majstrovstvách sveta.

    A zároveň zápis do histórie. Stal sa druhým najmladším španielskym strelcom v dejinách svetových šampionátov po Gavim. Na ihrisku pritom strávil iba prvý polčas. Tréner Španielska ho stiahol z preventívnych dôvodov, lebo po dlhšom zranení stále ešte nie je celkom fit.

    Oyarzabal ukradol šou

    Druhým veľkým hrdinom stretnutia a zároveň hráčom zápasu bol Mikel Oyarzabal.

    Ešte stále pociťoval následky úderu do kolena z posledného prípravného zápasu v Pueble. Napriek tomu predviedol výkon, ktorý sa bude ešte dlho pripomínať.

    Dva góly. Jedna asistencia. Historický rekord.

    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje.
    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Španielsko rozhodlo o osude stretnutia prakticky za dvadsať minút a hoci nešlo iba o zásluhu Lamina, práve Oyarzabal spájal jednotlivé kúsky skladačky. Bol presný, inteligentný a efektívny.

    Presne taký, aký býva najčastejšie. Len tentoraz si jeho prácu všimol celý svet.

    Nenápadný kapitán

    Pár mesiacov predtým, ako sa stal hrdinom Španielska, bol Mikel Oyarzabal pre mnohých skôr symbolom nenápadnosti než veľkých titulkov.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Španielska šou. Títo dreváci sú najlepší hráči ligy, v ktorej hrá Ronaldo, rypol si expert