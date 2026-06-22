Obrovská tragédia. Zomrela mladá slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková

Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková.
V pondelok o tom informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
„S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele na pondelok vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností.
Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme,“ píše sa v príspevku SLZ.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na ME v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte.
Vlani si vybojovala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.