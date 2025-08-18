Slovan začína boj o Európsku ligu, Slovenky prvýkrát na MS vo volejbale či štart Vuelty (TV tipy)

Slovenské volejbalistky v zápase Zlatej Európskej lige 2025.
Slovenské volejbalistky v zápase Zlatej Európskej lige 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|18. aug 2025 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Od utorka sú na programe zápasy play-off Ligy majstrov, Európskej ligy aj so Slovanom Bratislava a Konferenčnej ligy. Cez víkend pokračujú európske futbalové súťaže.

Fanúšikovia tenisu sa môžu tešiť na turnaje ATP vo Winstom-Saleme a WTA v Clevelande a Monterrey. Basketbalistov čaká náročný zápas proti Ukrajine v rámci predkvalifikácie na MS 2027.

Piatok sa začínajú Majstrovstvá sveta vo volejbale žien, prvýkrát aj s účasťou Slovenska. Slovenky sa predstavia v skupine B spolu s Taliankami, Belgičankami a Kubánkami.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V závere týždňa štartuje tretia cyklistická Grand Prix. Vuelta a Espaňa sa uskutoční od 23.8 až do 14.9, štartuje sa v Turíne a všetko vyvrcholí finálovou etapou v Madride.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (18. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
POOL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (19. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
POOL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
MOTORIZMUS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (20. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
HOKEJ
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
BEJZBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (21. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (22. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
GOLF
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (23. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
CYKLISTIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
GOLF
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ATLETIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (24. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
CYKLISTIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
AMERICKÝ FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
GOLF
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Slovenské volejbalistky v zápase Zlatej Európskej lige 2025.
    Slovenské volejbalistky v zápase Zlatej Európskej lige 2025.
    Slovan začína boj o Európsku ligu, Slovenky prvýkrát na MS vo volejbale či štart Vuelty (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovan začína boj o Európsku ligu, Slovenky prvýkrát na MS vo volejbale či štart Vuelty (TV tipy)