Slovan začína boj o Európsku ligu, Slovenky prvýkrát na MS vo volejbale či štart Vuelty (TV tipy)

BRATISLAVA. Od utorka sú na programe zápasy play-off Ligy majstrov, Európskej ligy aj so Slovanom Bratislava a Konferenčnej ligy. Cez víkend pokračujú európske futbalové súťaže.
Fanúšikovia tenisu sa môžu tešiť na turnaje ATP vo Winstom-Saleme a WTA v Clevelande a Monterrey. Basketbalistov čaká náročný zápas proti Ukrajine v rámci predkvalifikácie na MS 2027.
Piatok sa začínajú Majstrovstvá sveta vo volejbale žien, prvýkrát aj s účasťou Slovenska. Slovenky sa predstavia v skupine B spolu s Taliankami, Belgičankami a Kubánkami.
V závere týždňa štartuje tretia cyklistická Grand Prix. Vuelta a Espaňa sa uskutoční od 23.8 až do 14.9, štartuje sa v Turíne a všetko vyvrcholí finálovou etapou v Madride.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
