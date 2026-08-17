Slovan v záverečnej fáze Ligy majstrov, ME vo volejbale žien, F1 či štart Vuelty (TV tipy)

Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|17. aug 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračujú predkolá európskych súťaží finálnou fázou. Slovan Bratislava, ako posledný slovenský zástupca v Európe, bude čeliť v play-off o Ligu majstrov slovinskému tímu NK Celje.

Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj ďalšie európske súťaže.

V piatok odštartujú majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.

Slovenské reprezentantky budú hrať vo švédskom Göteborgu. V skupine D sa stretnú so Švédskom, Čiernou Horou, Talianskom, Francúzskom a Chorvátskom.

V Trenčíne sa piatok odohrá exhibičný hokejový zápas, kde sa oficiálne s kariérou rozlúči Zdeno Chára.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V sobotu sa začína tretia cyklistická Grand Prix, španielska La Vuelta. 81. ročník sa koná od 22. augusta do 13. septembra.

Po letnej prestávke pokračuje kalendár formuly 1. Pretekári sa predstavia na Veľkej cene Holandska.

Tenisti a tenistky tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji Masters 1000 v Cincinnati.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (17. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (18. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (19. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (20. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (21. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (22. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (23. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bedminton
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan v záverečnej fáze Ligy majstrov, ME vo volejbale žien, F1 či štart Vuelty (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovan v záverečnej fáze Ligy majstrov, ME vo volejbale žien, F1 či štart Vuelty (TV tipy)