Slovan v záverečnej fáze Ligy majstrov, ME vo volejbale žien, F1 či štart Vuelty (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú predkolá európskych súťaží finálnou fázou. Slovan Bratislava, ako posledný slovenský zástupca v Európe, bude čeliť v play-off o Ligu majstrov slovinskému tímu NK Celje.
Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a začali sa aj ďalšie európske súťaže.
V piatok odštartujú majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.
Slovenské reprezentantky budú hrať vo švédskom Göteborgu. V skupine D sa stretnú so Švédskom, Čiernou Horou, Talianskom, Francúzskom a Chorvátskom.
V Trenčíne sa piatok odohrá exhibičný hokejový zápas, kde sa oficiálne s kariérou rozlúči Zdeno Chára.
V sobotu sa začína tretia cyklistická Grand Prix, španielska La Vuelta. 81. ročník sa koná od 22. augusta do 13. septembra.
Po letnej prestávke pokračuje kalendár formuly 1. Pretekári sa predstavia na Veľkej cene Holandska.
Tenisti a tenistky tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji Masters 1000 v Cincinnati.
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Pondelok (17. august)
Utorok (18. august)
Streda (19. august)
Štvrtok (20. august)
Piatok (21. august)
Sobota (22. august)
Nedeľa (23. august)
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