Neviditeľný hrdina sa počas pracovnej cesty nakazil maláriou. Onedlho zomrel

Medzinárodná šachová federácia (FIDE) na sociálnej sieti oznámila náhlu smrť prevádzkového manažéra Sergeja Indejkina po rýchlej chorobe.
Rus vo FIDE začal pracovať v roku 2021 a rýchlo sa stal neoddeliteľnou súčasťou na významných medzinárodných podujatiach.
"Počas uplynulých piatich rokov pracoval v zákulisí majstrovstiev sveta, Svetových pohárov, turnaja kandidátov, ako aj mnohých ďalších turnajov vrátane šampionátov pre seniorov, juniorov a amatérov," napísala federácia.
"Cestoval po celom svete, aby zabezpečil profesionálne, efektívne podujatia v súlade so štandardmi FIDE.
Veľká časť tejto práce je len zriedka viditeľná pre verejnosť, ale každý, kto so Sergejom pracoval, vedel, koľko zodpovednosti, energie a starostlivosti do toho vkladal," uviedla FIDE.
Indejkin bol aj štedrým človekom, keď podporoval sirotinec a kamkoľvek ho jeho práca zaviedla, privážal darčeky pre deti z rôznych častí sveta.
"Na Sergeja budeme spomínať ako na skutočného profesionála, spoľahlivého kolegu a láskavého človeka, ktorý nesmierne prispel k práci FIDE.
Naša najhlbšia sústrasť patrí Sergejovej manželke, jeho dcére, rodine, priateľom a všetkým, ktorí mali tú česť s ním spolupracovať. Bude nám veľmi chýbať," dodala federácia vo vyhlásení.
Rus bol na služobnej ceste v Nigérii, kde sa mal podľa informácií nakaziť maláriou, keď ho uštipol komár.
Prvé príznaky sa objavili v Uzbekistane a po návrate do Ruska skončil v nemocnici, no už sa nepodarilo zachrániť jeho život.