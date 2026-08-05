SFZ príde o 4 milióny eur. Zväz sa bráni súdnou cestou a hrozí zrušenie prípravných zápasov

Po dočasnom pozastavení financovia zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ) sa Slovenský futbalový zväz (SFZ) plánuje brániť súdnou cestou.
Nevyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur ohrozuje podľa prezidenta zväzu Jána Kováčika jeho chod.
Šéf SFZ tvrdí, že na túto situáciu doplatia kluby, regionálne zväzy, tréneri a mládež. Reálna je aj možnosť, že sa v blízkej budúcnosti neuskutočnia prípravné zápasy niektorých reprezentačných tímov naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
Vedenie zväzu však ubezpečilo, že urobí maximum pre bezproblémové fungovanie mužského „áčka“, ktoré na jeseň čakajú vystúpenia v C-divízii Ligy národov.
MCRaŠ odôvodňuje pozastavenie financovania potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov.
SFZ podľa rezortu predložil hlavnému kontrolórovi športu viaceré verzie zmlúv o ručení bez uvedenia konkrétnej sumy. Zároveň však požiadavke kontrolóra o doplnenie materiálov a dodanie kompletnej dokumentácie, z ktorých by bolo možné spoľahlivo určiť cenu, množstvo tovaru a celkový rozsah zabezpečených záväzkov, nevyhovel.
Ministerstvo chce niečo, čo nevieme dodať
„Vyjadrenie, ktoré sme poslali ministerstvu, je podľa môjho názoru dostatočné. Ministerstvo od nás chce niečo, čo mu nevieme dodať. Do 20. apríla dostali od nás všetky podklady, odvtedy nás vyše 100 dní nikto nekontaktoval, že od nás chce niečo ďalšie. Keby komunikácia zo strany kontrolóra športu s nami prebiehala, vedeli by sme sa dohodnúť na všetkom, čo máme k dispozícii.
Zo strany MCRaŠ sme v tomto roku mali už vyplatené dve splátky a v tomto období nevznikla žiadna ďalšia situácia alebo nová okolnosť, ktorá by bola dôvodom na pozastavenie finančných prostriedkov,“ ozrejmil Kováčik.
Výpadok ohrozuje mládež aj kluby
Výpadok financií zo strany štátu sa negatívne odrazí na fungovaní futbalu na Slovensku.
„Kvalifikačné zápasy nie sú ohrozené. Je však možné, že príde k zrušeniu nejakých priateľských zápasov. Budeme v tejto situácii musieť škrtať výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Opakujem však, že som presvedčený, že naše odôvodnenie je právne v poriadku. Nedá sa to nabaľovať donekonečna. Máme aj plán B a krátkodobé riešenia, ako výpadok zo strany štátu nahradiť, ide však len o minoritnú časť zo sumy 4 milióny eur,“ dodal Kováčik.
Dlhoročný prezident SFZ zopakoval, že nemá vedomosť o žiadnej osobnej animozite s ministrom športu Rudolfom Huliakom.
„Nemám s ním osobný spor a ani žiadnu zásadnú komunikáciu. Videl som ho vlani na otvorení štadióna v Prešove a naposledy v máji tohto roka na finále Slovnaft Cupu v Dunajskej Strede.
Nie som si vedomý, že by som s ním mal osobný spor alebo niečo, čo by medzi nami viselo vo vzduchu. Nemyslím si preto, že keby som zajtra nebol prezidentom, bude zrazu všetko v poriadku. Podľa mňa by to tak určite nebolo.“
Podľa právneho zástupcu SFZ Michala Tomascheka môže celú záležitosť v súvislosti so zmluvami o ručení prešetriť jedine súd, resp. orgány činné v trestnom konaní.
Zmluvy považujeme za absolútne neplatné
„SFZ má jednoznačné stanovisko. Záväzky veriteľov neuznáva a považuje ich za neexistujúce. Toto stanovisko budeme presadzovať na všeobecných súdoch v rámci klasických civilných konaní. Máme minimálne dve verzie dohody o ručení, ktoré vykazujú znaky fyzického rozpojenia, kde podpisová strana s podpisom pána prezidenta bola pripojená k inému textu ako k tomu, ktorý v skutočnosti podpísal.
Evidujeme viacero skutkových a právnych dôvodov, pričom tieto dohody považujeme za absolútne neplatné. Zároveň sme podali podnet na možnosť reexportu tovaru do Ruska a existuje veľa ďalších vecí, na ktoré poukazujeme v týchto konaniach.
Napriek verejným vyjadreniam sú tieto pohľadávky sporné. Máme za to, že kontrolór nemá podľa zákona o športe právomoc posúdiť tieto veci, na to budú musieť byť vykonané znalecké dokazovania, výsluchy a ďalšie úkony. Jediný orgán, ktorý je oprávnený posúdiť existenciu týchto nárokov, je v zmysle ústavy Slovenskej republiky všeobecný súd, resp. orgány činné v trestnom konaní.
Aktuálne prebiehajú tri súdne konania, kde si traja medializovaní veritelia uplatňujú svoje pohľadávky. SFZ podal kvalifikovaný odpor voči vydaným platobným rozkazom a prebieha aj trestné oznámenie, kde opätovne poskytujeme plnohodnotnú súčinnosť,“ uviedol Tomaschek.