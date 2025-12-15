Slovan sa doma rozlúči s Konferenčnou ligou, nabitý program SP v biatlone aj lyžovaní (TV tipy)

Na snímke hráči Slovana po prehratom zápase v Tetove. (Autor: TASR)
Sportnet|15. dec 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Počas týždňa pokračuje Konferenčná liga aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster privíta v poslednom kole ligovej fázy na Tehelnom poli švédsky tím BK Häcken.

Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V stredu sa v Bratislave predstaví Nitra, ktorá prehrala posledných 5 zápasov v rade.

Piatok nás čakajú šlágre na východe Slovenska. Poprad hostí Spišskú Novú Ves a Prešov privíta Košice. V ďalšom kole si v šlágri kola zmeria sily Žilina so Slovanom Bratislava.

Cez týždeň pokračujú aj MS v šípkach zápasmi prvého kola. Počas víkendu sa rozbehnú dueli kola druhého.

V závere týždňa pokračuje individuálnymi pretekmi aj Svetový pohár v biatlone tentokrát vo francúzskom Annecy-Le Grand-Bornand. Muži aj ženy sa predstavia v šprinte, stíhacích pretekoch a prvýkrát v sezóne aj v hromadnom štarte.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
V akcii budú opäť lyžiarky, ktoré čaká niekoľko podujatí Svetového pohára, konkrétne vo francúzskom Courcheveli sa predstavia slalomárky v tradičnom večernom slalome.

Na programe sú aj rýchlostné disciplíny - zjazd a super-G taktiež vo francúzskom stredisku Val Disere.

Muži sa predstavia v talianskej Val Gardene, kde ich čaká zjazd a super-G. Slalomári sa predstavia na svahu v Alta Badii, kde ich čaká obrovský slalom.

Slovenské basketbalové mužstvá sa predstavia v európskych súťažiach. Patrioti Levice v lige majstrov odohrajú zápas proti lotyšskej VEF Rige.

V európskom pohári FIBA sa predstaví BC Prievidza, ktorá v domácej hale privíta španielske Bilbao.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (15. december)

Futbal
Šípky
Americký futbal
Utorok (16. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Šípky
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Volejbal
Americký futbal
Streda (17. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Hádzaná
Šípky
Volejbal
Štvrtok (18. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Šípky
Golf
Biatlon
Zjazdové lyžovanie
Piatok (19. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bojové športy
Golf
Bežecké lyžovanie
Basketbal
Šípky
Sobota (20. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Basketbal
Hádzaná
Biatlon
Skoky na lyžiach
Volejbal
Šípky
Golf
Nedeľa (21. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bedminton
Basketbal
Biatlon
Cyklokros
Americký futbal
Golf
Volejbal
Šípky
