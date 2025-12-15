Slovan sa doma rozlúči s Konferenčnou ligou, nabitý program SP v biatlone aj lyžovaní (TV tipy)

Počas týždňa pokračuje Konferenčná liga aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster privíta v poslednom kole ligovej fázy na Tehelnom poli švédsky tím BK Häcken.
Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V stredu sa v Bratislave predstaví Nitra, ktorá prehrala posledných 5 zápasov v rade.
Piatok nás čakajú šlágre na východe Slovenska. Poprad hostí Spišskú Novú Ves a Prešov privíta Košice. V ďalšom kole si v šlágri kola zmeria sily Žilina so Slovanom Bratislava.
Cez týždeň pokračujú aj MS v šípkach zápasmi prvého kola. Počas víkendu sa rozbehnú dueli kola druhého.
V závere týždňa pokračuje individuálnymi pretekmi aj Svetový pohár v biatlone tentokrát vo francúzskom Annecy-Le Grand-Bornand. Muži aj ženy sa predstavia v šprinte, stíhacích pretekoch a prvýkrát v sezóne aj v hromadnom štarte.
V akcii budú opäť lyžiarky, ktoré čaká niekoľko podujatí Svetového pohára, konkrétne vo francúzskom Courcheveli sa predstavia slalomárky v tradičnom večernom slalome.
Na programe sú aj rýchlostné disciplíny - zjazd a super-G taktiež vo francúzskom stredisku Val Disere.
Muži sa predstavia v talianskej Val Gardene, kde ich čaká zjazd a super-G. Slalomári sa predstavia na svahu v Alta Badii, kde ich čaká obrovský slalom.
Slovenské basketbalové mužstvá sa predstavia v európskych súťažiach. Patrioti Levice v lige majstrov odohrajú zápas proti lotyšskej VEF Rige.
V európskom pohári FIBA sa predstaví BC Prievidza, ktorá v domácej hale privíta španielske Bilbao.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (15. december)
Utorok (16. december)
Streda (17. december)
Štvrtok (18. december)
Piatok (19. december)
Sobota (20. december)
Nedeľa (21. december)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.