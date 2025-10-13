Slovensko v kvalifikácií proti Luxembursku, derby Trnava - Slovan či preteky F1 (TV tipy)

BRATISLAVA. Pokračuje
kvalifikácia na MS vo futbale 2026, slovenská reprezentácia si v pondelok v Trnave zmeria sily proti Luxembursku. Po piatkovej prehre v Severnom Írsku si zverenci Francesca Calzonu nepripúšťajú nič iné ako výhru.
V kvalifikácií pokračuje aj slovenská reprezentácia do 21 rokov, ktorá sa v utorok predstaví proti Moldavsku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Cez víkend pokračujú po reprezentačnej prestávke futbalové súťaže. Čaká nás derby medzi Trnavou a Slovanom, Bayern hostí Dortmund a Liverpool sa doma stretne s Manchestrom United.
Cyklisti sa počas týždňa predstavia v etapových pretekoch Okolo Holandska. Jazdci F1 sa po týždňovej prestávke predstavia v Amerike na Veľkej cene USA.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (13. október)
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Utorok (14. október)
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Streda (15. október)
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Štvrtok (16. október)
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Piatok (17. október)
Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Sobota (18. október)
Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Nedeľa (19. október)
Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Triatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.