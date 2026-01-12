Hagara na ME v krasokorčuľovaní, nočný slalom žien či biatlon v Nemecku (TV tipy)

Adam Hagara počas pretekov Majstrovstiev štyroch krajín v krasokorčuľovaní.
Adam Hagara počas pretekov Majstrovstiev štyroch krajín v krasokorčuľovaní. (Autor: TASR)
Sportnet|12. jan 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Slovenky odohrajú na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov federálne derby proti českým hokejistkám a následne štvrťfinálový duel. V priebehu týždňa sa konajú aj majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní aj so slovenským reprezentantom Adamom Hagarom.

Hokejové ligové súťaže pokračujú dvoma ďalšími kolami. V piatok sa na ľade Slovana Bratislava predstaví Žilina, Spišská Nová Ves hostí Nitru.

V ďalšom kole si Košice zmerajú sily s Prešovom, hokejisti Nitry pocestujú do Popradu a Trenčín hostí Slovan Bratislava.

Motoristické preteky Rely Dakar 2026 pokračujú už bez Štefana Svitka ďalšími etapami v druhom týždni podujatia.

Rozbehla sa klasicky aj tenisová sezóna na austrálskom kontinente. Tento týždeň sa konajú turnaje v Hobarte, Adelaide a Aucklande. V hlavnej súťaži turnaja WTA 500 v Hobarte sa predstaví aj Rebecca Šramková.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V akcii budú opäť aj zjazdárky, na ktoré čaká podujatie Svetového pohára v talianskom Tarvisiu. Slalomárky sa predstavia v utorok večer v rakúskom Flachau.

Zjazdári a slalomári sa presunú do švajčiarskeho Wengenu, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom.

Pokračuje aj Africký pohár národov, kde vrcholia vyraďovacie boje. Pokračujú semifinálové duely a tento týždeň sa dozvieme aj meno nového šampióna.

Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom stredisku Ruhpolding. Biatlonisti a biatlonistky sa predstavia v šprinte, stíhačke a v štafetách.

Cez týždeň sa odohrajú aj ligové poháre v Anglicku, Španielsku a Taliansku, no na programe sú aj ligové zápasy. Dúbravka s Burnley pocestuje na zápas proti Liverpoolu. Čaká nás aj tradičné derby o Manchester medzi domácim United, ktoré hosti City.

Neapol s Lobotkom odohrá doma dva duely. Najprv s Parmou a v sobotu privítajú Sassuolo .

Basketbalisti BC Prievidza v stredu doma privítajú portugalský Sporting Lisabon v rámci osemfinálovej skupiny Európskeho pohára FIBA.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (12. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (13. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (14. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (15. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skialpinizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (16. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (17. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snoubording
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (18. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snoubording
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Adam Hagara počas pretekov Majstrovstiev štyroch krajín v krasokorčuľovaní.
    Adam Hagara počas pretekov Majstrovstiev štyroch krajín v krasokorčuľovaní.
    Hagara na ME v krasokorčuľovaní, nočný slalom žien či biatlon v Nemecku (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Hagara na ME v krasokorčuľovaní, nočný slalom žien či biatlon v Nemecku (TV tipy)