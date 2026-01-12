Hagara na ME v krasokorčuľovaní, nočný slalom žien či biatlon v Nemecku (TV tipy)

Slovenky odohrajú na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov federálne derby proti českým hokejistkám a následne štvrťfinálový duel. V priebehu týždňa sa konajú aj majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní aj so slovenským reprezentantom Adamom Hagarom.
Hokejové ligové súťaže pokračujú dvoma ďalšími kolami. V piatok sa na ľade Slovana Bratislava predstaví Žilina, Spišská Nová Ves hostí Nitru.
V ďalšom kole si Košice zmerajú sily s Prešovom, hokejisti Nitry pocestujú do Popradu a Trenčín hostí Slovan Bratislava.
Motoristické preteky Rely Dakar 2026 pokračujú už bez Štefana Svitka ďalšími etapami v druhom týždni podujatia.
Rozbehla sa klasicky aj tenisová sezóna na austrálskom kontinente. Tento týždeň sa konajú turnaje v Hobarte, Adelaide a Aucklande. V hlavnej súťaži turnaja WTA 500 v Hobarte sa predstaví aj Rebecca Šramková.
V akcii budú opäť aj zjazdárky, na ktoré čaká podujatie Svetového pohára v talianskom Tarvisiu. Slalomárky sa predstavia v utorok večer v rakúskom Flachau.
Zjazdári a slalomári sa presunú do švajčiarskeho Wengenu, kde ich čaká zjazd, super-G a slalom.
Pokračuje aj Africký pohár národov, kde vrcholia vyraďovacie boje. Pokračujú semifinálové duely a tento týždeň sa dozvieme aj meno nového šampióna.
Pokračuje aj Svetový pohár v biatlone podujatím v nemeckom stredisku Ruhpolding. Biatlonisti a biatlonistky sa predstavia v šprinte, stíhačke a v štafetách.
Cez týždeň sa odohrajú aj ligové poháre v Anglicku, Španielsku a Taliansku, no na programe sú aj ligové zápasy. Dúbravka s Burnley pocestuje na zápas proti Liverpoolu. Čaká nás aj tradičné derby o Manchester medzi domácim United, ktoré hosti City.
Neapol s Lobotkom odohrá doma dva duely. Najprv s Parmou a v sobotu privítajú Sassuolo .
Basketbalisti BC Prievidza v stredu doma privítajú portugalský Sporting Lisabon v rámci osemfinálovej skupiny Európskeho pohára FIBA.
