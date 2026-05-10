Tottenham v boji o záchranu aj tenis v Ríme. Športový program na dnes (11. máj)

Športový program na pondelok, 11. máj
Futbal
- 20:45 SSC Neapol - FC Bologna, 36. kolo Serie A
- 21:00 Tottenham Hotspur - Leeds United, 36. kolo Premier League
- 21:00 Rayo Vallecano - FC Girona, 35. kolo La Ligy
- 21:00 Milwall FC - Hull City, odveta baráže o Premier League
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, 3. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NHL
- 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL
Tenis
- od 11:00 turnaj WTA v Ríme
- od 11:00 turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 1:30 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, 5. zápas semifinále play off Tipos SBL
Strelectvo
- 13:00 štandardná pištoľ 25 m muži - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
- 14:45 muži tímy 50 m puška 3 pozície - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
TV program: pondelok, 11. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.