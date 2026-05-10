Tottenham v boji o záchranu aj tenis v Ríme. Športový program na dnes (11. máj)

Na snímke je kapitán Tottenhamu Hotspur Micky van de Ven. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet|11. máj 2026 o 00:00
Futbal

  • 20:45 SSC Neapol - FC Bologna, 36. kolo Serie A
  • 21:00 Tottenham Hotspur - Leeds United, 36. kolo Premier League
  • 21:00 Rayo Vallecano - FC Girona, 35. kolo La Ligy
  • 21:00 Milwall FC - Hull City, odveta baráže o Premier League

Hokej

  • 1:00 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, 3. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NHL
  • 3:30 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL

Tenis

  • od 11:00 turnaj WTA v Ríme
  • od 11:00 turnaj ATP v Ríme

Basketbal

  • 1:30 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, 5. zápas semifinále play off Tipos SBL

Strelectvo

  • 13:00 štandardná pištoľ 25 m muži - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 14:45 muži tímy 50 m puška 3 pozície - finále, ME v streľbe z guľových zbraní
TV program: pondelok, 11. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

