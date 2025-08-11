Osemnástka hrá prestížny Hlinka Gretzky Cup. Slovan čaká v Lige majstrov náročná úloha (TV tipy)

BRATISLAVA. Od utorka sú na programe odvetné zápasy 3. predkola Ligy majstrov aj so Slovanom Bratislava, Európskej ligy UEFA a Konferenčnej ligy. Cez víkend pokračujú Niké liga a rovnako aj Monacobet liga.
Fanúšikovia tenisu sa môžu tešiť na turnaje Masters 1000 v Cincinnati. Slovenských hokejistov do 18 rokov čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup, ktorý sa koná v Trenčíne a Brne.
Celý týždeň pokračujú aj Svetové hry, prvým kolom štartuje aj anglická Premier League. V stredu si zmerajú sily Paríž St. Germain a Tottenham Hotspur o Superpohár UEFA.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (11. august)
Utorok (12. august)
Streda (13. august)
Štvrtok (14. august)
Piatok (15. august)
Sobota (16. august)
Nedeľa (17. august)
