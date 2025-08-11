Osemnástka hrá prestížny Hlinka Gretzky Cup. Slovan čaká v Lige majstrov náročná úloha (TV tipy)

Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada.
Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada. (Autor: TASR)
Sportnet|11. aug 2025 o 07:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Od utorka sú na programe odvetné zápasy 3. predkola Ligy majstrov aj so Slovanom Bratislava, Európskej ligy UEFA a Konferenčnej ligy. Cez víkend pokračujú Niké liga a rovnako aj Monacobet liga.

Fanúšikovia tenisu sa môžu tešiť na turnaje Masters 1000 v Cincinnati. Slovenských hokejistov do 18 rokov čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup, ktorý sa koná v Trenčíne a Brne.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Celý týždeň pokračujú aj Svetové hry, prvým kolom štartuje aj anglická Premier League. V stredu si zmerajú sily Paríž St. Germain a Tottenham Hotspur o Superpohár UEFA.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (11. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
HOKEJ
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SNOOKER
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
POOL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (12. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
HOKEJ
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ATLETIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SNOOKER
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
MOTORIZMUS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (13. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
HOKEJ
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SNOOKER
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
BEJZBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
VOLEJBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (14. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SNOOKER
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (15. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
HOKEJ
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
GOLF
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SNOOKER
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (16. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
HOKEJ
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
CYKLISTIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
GOLF
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
DOSTIHY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ATLETIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
BASKETBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SNOOKER
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (17. august)

FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
TENIS
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
CYKLISTIKA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
SVETOVÉ HRY
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
AMERICKÝ FUTBAL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
GOLF
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada.
    Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada.
    Osemnástka hrá prestížny Hlinka Gretzky Cup. Slovan čaká v Lige majstrov náročná úloha (TV tipy)
    dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Osemnástka hrá prestížny Hlinka Gretzky Cup. Slovan čaká v Lige majstrov náročná úloha (TV tipy)