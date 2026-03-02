Nová sezóna F1, posledné kolá hokejovej ligy či štart zimnej paralympiády (TV tipy)

Monoposty F1.
Monoposty F1. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|2. mar 2026 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy. Niké ligu čakajú prvé zápasy v skupinách o titul či udržanie. Žilina v šlágri kola hostí trnavský Spartak a Dunajská Streda privíta Podbrezovú.

V talianskej Serie A sa odohrá slávne milánske derby AC verzus Inter. Lobotkov Neapol odohrá duel proti Turínu, Mallorca s Martinom Valjentom odohrá zápas na pôde Osasuny, Dominik Greif s Lyonom privíta doma Paris FC a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Evertonu.

V piatok a nedeľu sa odohrajú posledné dve kolá základnej časti slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hráči Košíc súpera zo Žiliny, v nedeľu zavítajú Nitrania na ľad Banskej Bystrice.

V piatok štartujú otváracím ceremoniálom aj zimné paralympijské hry v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Cez víkend sa predstavia len slalomári v Kranjskej Gore v obrovskom slalome a slalome.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Pokračujú aj biatlonové preteky Svetovým pohárom vo fínskom Kontiolahti. Na pretekárov čakajú individuálne preteky, preteky s hromadným štartom a štafety.

Štartuje aj nová sezóna formuly 1 na Veľkej cene Austrálie, tenistky sa predstavia na prestížnom turnaji WTA 1000 v Indian Wells.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (2. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Utorok (3. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Hádzaná
Streda (4. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Basketbal
Volejbal
Štvrtok (5. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Šípky
Biatlon
Skoky na lyžiach
Rýchlokorčuľovanie
Piatok (6. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Zimná paralympiáda
Basketbal
Biatlon
Skoky na lyžiach
Rýchlokorčuľovanie
Bojové športy
Golf
Sobota (7. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Bežecké lyžovanie
Motorizmus
Zimná paralympiáda
Basketbal
Volejbal
Hádzaná
Cyklistika
Motorizmus
Rýchlokorčuľovanie
Nedeľa (8. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Zimná paralympiáda
Biatlon
Bežecké lyžovanie
Basketbal
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Cyklistika
Golf
Ostatné športy

    Nová sezóna F1, posledné kolá hokejovej ligy či štart zimnej paralympiády (TV tipy)
    dnes 08:00
