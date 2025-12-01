Žreb skupín MS vo futbale, slovenské florbalistky na MS či posledné preteky sezóny F1 (TV tipy)

Zľava Lando Norris, Oscar Piastri a Max Verstappen.
Zľava Lando Norris, Oscar Piastri a Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|1. dec 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Počas týždňa pokračujú európske ligové súťaže a niektoré ligy ponúknu aj pohárové zápasy. Dortmund hostí v Nemeckom pohári Bayer Leverkusen, Dávid Hancko s Atléticom Madrid cestuje na zrekonštruovaný Camp Nou a Athletic Bilbao privíta Real Madrid.

V piatok nás čaká žreb skupín Majstrovstiev sveta vo futbale 2026. Súčasťou žrebu bude aj Slovensko, ktoré hrá európsku baráž o postup na šampionát.

V priebehu týždňa pokračuje individuálnymi pretekmi aj Svetový pohár v biatlone vo švédskom Östersunde. Muži aj ženy sa predstavia vo vytrvalostných pretekoch, šprinte a stíhacích pretekoch.

Počas víkendu pokračuje formula 1 poslednou Veľkou cenou v Abú Zabí. Boj o majstra je veľmi vyrovnaný - Lando Norris má na čele pred druhým Maxom Verstappenom 12 bodový náskok, tretí Oscar Piastri stráca na svojho tímového kolegu 16 bodov.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
V akcii budú opäť aj lyžiari, ktorých čaká podujatie Svetového pohára v americkom Beaver Creeku. Na programe sú dva zjazdy, jedno Super-G a obrovský slalom.

Štartujú aj majstrovstvá sveta žien vo florbale. Šampionát tento rok hostí Česká republika a to mestá Brno a Ostrava.

Slovenky sa pokúsia o priamy postup do štvrťfinále v skupine B. Postupne si zmerajú sily s Poľkami, Fínkami a Švédkami

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (1. december)

Futbal
Hádzaná
Americký futbal
Utorok (2. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Biatlon
Hádzaná
Plávanie
Americký futbal
Streda (3. december)

Futbal
Ľadový hokej
Volejbal
Basketbal
Hádzaná
Biatlon
Plávanie
Štvrtok (4. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Hádzaná
Golf
Skoky na lyžiach
Zjazdové lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Plávanie
Piatok (5. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bojové športy
Golf
Bežecké lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Motorizmus
Plávanie
Sobota (6. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Basketbal
Hádzaná
Biatlon
Skoky na lyžiach
Florbal
Plávanie
Motorizmus
Golf
Bežecké lyžovanie
Krasokorčuľovanie
Nedeľa (7. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bežecké lyžovanie
Motorizmus
Biatlon
Florbal
Cyklokros
Americký futbal
Golf
Krasokorčuľovanie
Plávanie
