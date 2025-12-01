Žreb skupín MS vo futbale, slovenské florbalistky na MS či posledné preteky sezóny F1 (TV tipy)

Počas týždňa pokračujú európske ligové súťaže a niektoré ligy ponúknu aj pohárové zápasy. Dortmund hostí v Nemeckom pohári Bayer Leverkusen, Dávid Hancko s Atléticom Madrid cestuje na zrekonštruovaný Camp Nou a Athletic Bilbao privíta Real Madrid.
V piatok nás čaká žreb skupín Majstrovstiev sveta vo futbale 2026. Súčasťou žrebu bude aj Slovensko, ktoré hrá európsku baráž o postup na šampionát.
V priebehu týždňa pokračuje individuálnymi pretekmi aj Svetový pohár v biatlone vo švédskom Östersunde. Muži aj ženy sa predstavia vo vytrvalostných pretekoch, šprinte a stíhacích pretekoch.
Počas víkendu pokračuje formula 1 poslednou Veľkou cenou v Abú Zabí. Boj o majstra je veľmi vyrovnaný - Lando Norris má na čele pred druhým Maxom Verstappenom 12 bodový náskok, tretí Oscar Piastri stráca na svojho tímového kolegu 16 bodov.
V akcii budú opäť aj lyžiari, ktorých čaká podujatie Svetového pohára v americkom Beaver Creeku. Na programe sú dva zjazdy, jedno Super-G a obrovský slalom.
Štartujú aj majstrovstvá sveta žien vo florbale. Šampionát tento rok hostí Česká republika a to mestá Brno a Ostrava.
Slovenky sa pokúsia o priamy postup do štvrťfinále v skupine B. Postupne si zmerajú sily s Poľkami, Fínkami a Švédkami
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (1. december)
Utorok (2. december)
Streda (3. december)
Štvrtok (4. december)
Piatok (5. december)
Sobota (6. december)
Nedeľa (7. december)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.