Dončič vyzve úradujúcich majstrov sveta. Dvojice štvrťfinále ME v basketbale 2025

Sportnet|7. sep 2025 o 22:52
Pozrite si dvojice štvrťfinále ME v basketbale 2025.

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v basketbale majú za sebou prvú časť vyraďovacej fázy.

Po osemfinálových dueloch nasledujú štvrťfinálové. Medzi najlepších osem sa nedostalo Srbsko, ktoré nečakane vypadlo s Fínskom.

Severania sa stretnú v boji o semifinále s výberom Gruzínska, ktoré si senzačne poradilo s Francúzskom.

Najväčším šlágrom bude súboj Nemecka so Slovinskom, ktoré vyradilo Taliansko. K výhre prispel Luka Dončič 42 bodmi.

Dvojice štvrťfinále ME v basketbale 2025

Litva - Grécko

Turecko - Poľsko

Nemecko - Slovinsko

Fínsko - Gruzínsko

    dnes 22:52
