Dončič vyzve úradujúcich majstrov sveta. Dvojice štvrťfinále ME v basketbale 2025

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy v basketbale majú za sebou prvú časť vyraďovacej fázy.
Po osemfinálových dueloch nasledujú štvrťfinálové. Medzi najlepších osem sa nedostalo Srbsko, ktoré nečakane vypadlo s Fínskom.
Severania sa stretnú v boji o semifinále s výberom Gruzínska, ktoré si senzačne poradilo s Francúzskom.
Najväčším šlágrom bude súboj Nemecka so Slovinskom, ktoré vyradilo Taliansko. K výhre prispel Luka Dončič 42 bodmi.
Pozrite si štvrťfinálové dvojice ME v basketbale 2025.
Dvojice štvrťfinále ME v basketbale 2025
Litva - Grécko
Turecko - Poľsko
Nemecko - Slovinsko
Fínsko - Gruzínsko