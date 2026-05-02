Levice delí už len jeden triumf od postupu do finále. Prievidzu zničili streľbou z diaľky

Basketbalisti tímu Patrioti Levice. (Autor: Patrioti Levice)
TASR, Sportnet|2. máj 2026 o 22:00
Američan Andre Wesson sa zaskvel 29 bodmi.

Tipos SBL - 3. semifinále

Patrioti Levice - BC Prievidza 105:78 (50:37)

Najviac bodov: Wesson 29, McGill 26, Ogundiran 15 (11 asistencií) - Thomas 18, Andre a Toussaint po 15, 1733 divákov

/stav série: 3:0/

Basketbalisti Levíc zdolali Prievidzu v treťom semifinálovom zápase Tipos SBL jednoznačne 105:78 a sú krok od postupu do finále play-off. 

V sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 3:0 na zápasy. 

Na sobotňajšom triumfe Patriotov sa podieľal najmä 29-bodový Američan Andre Wesson, no zdatne mu sekundoval aj jeho krajan Rickey McGill (26).

Prievidza v prvej štvrtine držala krok s domácim tímom, no druhú štvrtinu prehrala o trinásť bodov a takisto nezvládla ani vstup do druhého polčasu.

Hlavný rozdiel medzi oboma tímami bol v streľbe za tri body. Kým domáci premenili až sedemnásť trojok, Prievidžania mali len sedem presných pokusov.

Levice môžu potvrdiť postup v stredu 6. mája na palubovke Prievidze.

