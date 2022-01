Stretne sa s absolútnou špičkou. Procházka mieri na kemp do USA

A nebude to len tak. Procházka sa na kempe stretne s absolútnou špičkou.

Historicky najúspešnejší český bojovník zmiešaných bojových umení Jiří Procházka pred veľkou životnou šancou mieri na tréningový kemp do USA.

BRNO. Hoci termín jeho zápasu so šampiónom Gloverom Teixeirom ešte známy nie je, on neplánuje nič zanedbať.

„Je to tak, na konci januára letíme s Jiřím do USA. Ja sa po dvoch týždňoch vrátim a za Jirkom priletí Jaroslav (Hovězák, tréner grapplingu). Jiří bude čiastočne trénovať so Cejudom, ale bude tam mať aj individuálny program. Pôjde samozrejme o lapy, wrestling, postoj a sparringy.

Bude tam niekoľko týždňov. Trénujeme na súboj, ktorý kvôli covidovej situácii ešte nie je potvrdený. UFC pre túto chvíľu nemôže nič oznámiť. My sa ale napriek tomu pripravujeme,“ prezradil hlavný tréner brnenského tímu Jetsaam Gym.