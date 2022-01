Pred rokom utrpel tvrdú prehru, dnes Kattar ovládol hlavný zápas UFC

LAS VEGAS. Začiatok roka a prvý turnaj UFC dal takpovediac vzpomenúť na chvíle spred roka. V oboch prípadoch bol jednou z hlavných postáv elitný bojovník perovej divízie Calvin Kattar.

No zatiaľ čo ešte pred rokom v súboji proti Maxovi Hollowayovi dostal neuveriteľnú bitku, dnes to bol on, kto ovládol hlavný duel večera.