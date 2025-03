Na ME v zápasení v Šamoríne sa predstaví rekordný počet Slovákov. Mladé nádeje môžu prekvapiť

Voľný štýl - muži: Robert Martin Mészáros (do 61 kg), Tajmuraz Salkazanov (do 74 kg), Achsarbek Gulajev (do 79 kg), Jermak Kardanov (do 86 kg), Boris Makojev (do 92 kg), Batyrbek Cakulov (do 97 kg), Adam Jakšík (do 125 kg)

Voľný štýl - ženy: Réka Hegedüsová (do 53 kg), Lara Görcsová (do 59 kg), Viktória Földešiová (do 65 kg), Michaela Šeböková (do 68 kg), Zsuzsanna Molnárová (do 72 kg)

Gréckorímsky štýl: Arnold Megály (do 55 kg), Oliver Oláh (do 77 kg), Denis Horváth (do 82 kg), Norbert Sipka (do 87 kg)