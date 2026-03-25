Roky je mimo systém, pod Calzonom nikdy nehral. Vykúpi Slovensko, keď ide o všetko?

„Odmalička som bol dobrým strelcom a na turnajoch som vyhral niekoľko individuálnych ocenení pre najlepšieho kanoniera. Dnes to znie ako paradox,“ vravel pre SME Martin Valjent.
Paradox, ktorý dokonale vystihuje jeho kariéru. Z útočníka sa stal jeden z najspoľahlivejších slovenských obrancov poslednej dekády. A dnes? Vracia sa tam, kde jeho príbeh ostal nedopovedaný – do reprezentácie.
Má za sebou 207 štartov v La Lige. Slovenský rekord. V drese RCD Mallorca odohral viac zápasov než ktorýkoľvek iný cudzinec v histórii klubu. Status legendy si nevybojoval slovami, ale konzistentnými výkonmi.
„Martin Valjent je pre Mallorcu absolútne nenahraditeľný. Fanúšikovia i ľudia v klube ho zbožňujú,“ povedal pre Sportnet jeho bývalý spoluhráč Dominik Greif.
O to väčší paradox je jeho reprezentačný príbeh.
Pod Calzonom nikdy nehral
Slovensko čakajú dva zápasy, ktoré môžu definovať celé kvalifikačné úsilie. Vo štvrtok 26. marca semifinále baráže proti Kosovu. Ak uspeje, o päť dní neskôr – v utorok 31. marca – finále proti víťazovi dvojice Turecko – Rumunsko.
A práve teraz sa vracia meno, ktoré v nomináciách chýbalo dva a pol roka.
Martin Valjent.
Naposledy nastúpil v septembri 2022 proti Azerbajdžanu, keď pri absencii Milana Škriniara zaskakoval v zostave vedenej dočasným trénerom Samuelom Slovákom. Odvtedy nič. Ticho. Diskusie. Otázniky.
Stopér, ktorý pravidelne hrá jednu z najlepších líg sveta, úplne zmizol z reprezentácie.
Pod vedením Francesca Calzonu nenastúpil ani raz.
Až doteraz.
Pozná jazyk trénera
„S Martinom som volal minimálne dvadsaťkrát, nemali sme žiaden problém. Inteligentní ľudia dokážu zmeniť rozhodnutia a Martin je inteligentný. Vždy trénoval maximálne a mal možnosť ísť aj na majstrovstvá Európy 2024, ale rozhodol sa inak. Martin je veľký človek,“ vysvetlil Calzona.
Z jeho slov cítiť rešpekt. Aj náznak toho, že návrat nebol jednoduchý.
Dnes však všetko dáva väčší zmysel. Valjent sa vracia do prostredia, ktoré mu je blízke. Generačne patrí k jadru tímu – spolu so Stanislavom Lobotkom, Milanom Škriniarom, Ondrejom Dudom, Matúšom Berom či Ľubomírom Šatkom vyrastal v mládežníckych reprezentáciách.
Pozná ľudí, ale systém nemá vžitý.
A pozná aj jazyk trénera. Ako tínedžer vyrastal v Taliansku, kde strávil päť rokov. Taliančina preňho nie je problém.
Bol piatou voľbou
Rovnako ako vzťahy v kabíne. S Pavlom Farkašom, ktorý je asistent a tlmočník Calzonu, ho spája priateľstvo. Valjent ho označil za svoj vzor a mentora, ktorého pozná od šestnástich, keď spolu pôsobili v Taliansku.
„Ukázal mi ten skutočný futbalový mužský svet… Palino mi ukázal veľmi veľa, aj čo sa týka života mimo ihriska. Vďaka nemu som začal brať futbal ešte vážnejšie a profesionálnejšie,“ priznal Valjent.
Zaujímavé je, že Calzona ho ešte v septembri 2023 nominoval na zápasy proti Portugalsku a Lichtenštajnsku. Do hry sa však nedostal a následne opäť zmizol.
Tréner tvrdil, že sa reprezentácie dočasne vzdal sám hráč. Svoju rolu zohralo aj postavenie v hierarchii – bol až štvrtou či piatou voľbou. A tiež systém.
Slovensko hrá na dvoch stopérov. Mallorca na troch, kde Valjent nastupuje sprava. Nešlo len o kvalitu, ale o kompatibilitu.
Náhrada za Škriniara
Teraz je späť. Otázka však znie: prečo práve teraz? „Teraz nie je čas na experimenty,“ vyhlásil Calzona.
A práve preto je jeho návrat taký zaujímavý.
„Na kraji obrany by to neubehal, to nie je post, kde ho vidíme,“ prezradil v podcaste denníka Šport Marek Hamšík.
Čiže stopér. Ale ktorý? Ak nebude fit Milan Škriniar, vzniká dilema. Denis Vavro, Adam Obert, Ivan Mesík… a teraz Valjent. Štyria hráči, dve miesta.
Ponúkajú sa kombinácie:
• Vavro – Obert
• Valjent – Obert
• Vavro – Valjent
Valjent a Vavro spolu hrali
Nevýhodou Vavra je, že v posledných štyroch zápasoch za Wolfsburg nehral. Obert v Cagliari často alternuje na kraji obrany.
Valjent? Ten hrá. Pravidelne. Vo vysokej intenzite.
Zaujímavý detail: Vavro a Valjent už spolu hrali. Na jeseň 2020 v semifinále baráže o EURO udržali čisté konto a Slovensko postúpilo po penaltách.
Určitá chémia teda existuje.
Do tejto rovnice vstupuje aj ďalšie meno. Nováčik a gólový stopér Dávid Krčík z Plzne je však podľa slov Calzonu medzinárodne nepreverený, takže jeho štart je veľmi nepravdepodobný.
Calzona je však konzervatívny tréner. Novým hráčom dáva šancu postupne, nie hneď. Stavia na stabilite, na opakovaní, na automatizmoch.
Pozitívna emócia
Aj preto je otázka legitímna: dá šancu hráčovi, ktorý pod ním nikdy nehral a v reprezentácii chýbal dva a pol roka?
V existenčnom zápase? „Je tu menšia nervozita, čo je prirodzené, keď sa človek niekam vracia po dlhšom čase. Prevláda tá pozitívna emócia. Je to pre mňa česť,“ povedal Valjent.
Jeho slová pôsobia pokorne. Bez veľkých gest.
Ako jeho hra. Isté je, že na krajoch obrany by mali nastúpiť Dávid Hancko a Norbert Gyömbér. Najlepší slovenský stopér hrá paradoxne naľavo – a robí to výborne.
Stred obrany je však otvorený.
A Valjent sa vracia presne v momente, keď Slovensko potrebuje istotu.
V národnom tíme si dlhodobo nenašiel miesto. Ani jeden z trojice trénerov (Hapal, Tarkovič, Calzona) nevysvetlil, kde je problém. Všetci traja vyzdvihovali jeho profesionalitu, ale preferovali iných.
Vždy bol niekto pred ním
Jasnou stopérskou jednotkou je dlhodobo Milan Škriniar. Kapitán a líder kabíny má veľké slovo. Ostatní hráči sa okolo neho na stopérskom poste striedajú.
Tréner Pavel Hapal preferoval vedľa Škriniara najprv Denisa Vavra. Tréner Štefan Tarkovič veril zase hlavne Ľubomírovi Šatkovi, ktorý je momentálne tiež zranený. Calzona zase vrátil na stopérsku „dvojku“ Vavra.
Ak neboli spomínaní hráči fit, šancu dostával Norbert Gyömbér. K nim ešte pribudol dvadsaťtriročný ľavák Adam Obert, ktorý pravidelne nastupuje v talianskej lige.
Dnes sa kruh uzatvára.
Hráč, ktorý je legendou na Malorke, sa vracia, aby si vydobyl rešpekt aj doma.
Možno v najdôležitejšom momente v boji o šampionát.